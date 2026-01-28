Sụt 7kg và tàn tạ, thủ môn Trần Trung Kiên thông báo đã thoát khỏi "tình trạng đáng lo"

Thủ môn Trần Trung Kiên là một trong những nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và U23 Châu Á vừa qua. Tuy nhiên sau 2 giải đấu, nam thủ môn gầy đi trông thấy và để râu nên có phần cứng tuổi hơn so với bình thường.

Trong livestream đi làm tóc sau khi về nhà, thủ môn Trung Kiên cho biết mình đã sụt gần 7kg sau U23 Châu Á. Những hình ảnh và thông tin này khiến nhiều người không khỏi lo lắng, liên tục để lại bình luận động viên Trung Kiên.

Hình ảnh gây xôn xao của Trung Kiên (Ảnh: MXH)

Nam cầu thủ tiết lộ mình giảm 7kg (Ảnh: MXH)

Một trong số những nhân vật ồn nhất trong màn động viên này chính là cầu thủ Nguyễn Đình Bắc và U23 Việt Nam. Tối 27/1 vừa qua, Đình Bắc bất ngờ khuấy đảo cõi mạng với bài đăng cùng những bình luận khen ngợi hết mình cho Trung Kiên.

Tiền đạo Nghệ An viết như một fanboy đích thực của thủ môn Trung Kiên: “Chàng trai tuyệt vời!”, “Mãi yêu Trung Kiên”, “Trung Kiên tuyệt vời lắm mọi người ơi. Hiền lành, đẹp trai, tâm huyết với bóng đá”,... Đính kèm theo đó là rất nhiều icon trái tim đỏ bày tỏ tình cảm nồng nhiệt.

Nối tiếp hành động này của Đình Bắc, nhiều cầu thủ khác như Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường,... và người hâm mộ cũng để lại hàng nghìn bình luận thể hiện sự ủng hộ, động viên với Trần Trung Kiên.

Bình luận của Đình Bắc và Lý Đức (Ảnh chụp màn hình)

Các cầu thủ khác cũng để lại lời động viên đến Trung Kiên (Ảnh chụp màn hình)

Đáp lại tình cảm này, sáng 28/1 Trung Kiên bình luận: “ Mãi yêu Đình Bắc. Sáng dậy thấy chấn động vậy bay” đồng thời trả lời hết tất cả lời nhắn của anh em đồng đội ở U23. Đặc biệt, Trung Kiên cũng cho biết mình đã cạo râu gọn gàng.

Trên tài khoản Facebook của mình, Trung Kiên đăng story cập nhật trạng thái “Back to work”, cho thấy đã sẵn sàng quay trở lại tập luyện và thi đấu sau quãng nghỉ ngắn ngày.

Phản hồi của Trung Kiên với màn khuấy động của các đồng đội (Ảnh chụp màn hình)

Trần Trung Kiên (quê Hưng Yên cũ, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai) trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1m91 cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Trong năm 2025, anh cùng các lứa đội tuyển nam Việt Nam gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như vô địch U23 ASEAN 2025, HCV SEA Games 33, gần nhất là HCĐ U23 châu Á,... và để lại dấu ấn tích cực trong khung gỗ. Hiện tại Trần Trung Kiên là một trong những cầu thủ hot nhất mạng xã hội với hơn 108k người theo dõi trên Facebook. Ngoài đời, anh chàng được bạn bè, người hâm mộ nhận xét có tính cách "hài ngầm", hướng ngoại.

Trần Trung Kiên thời điểm đá SEA Games 33 (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)