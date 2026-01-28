Nhà Đình Bắc đang làm gì?

Ngày 28/1, ông Nguyễn Đình Ấp – bố của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (ngụ xã Yên Trung, Nghệ An) cho hay, sau khi thống nhất trong gia đình, mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc với 100 mâm cỗ để mời họ hàng, bà con lối xóm đến chung vui. Đây được xem như lời tri ân chân thành gửi tới những người dân quê nhà đã luôn theo dõi, cổ vũ và dành nhiều tình cảm cho Đình Bắc trong suốt thời gian qua.

Theo Tiền Phong, ngay từ sáng sớm cùng ngày, công tác chuẩn bị đã được gấp rút triển khai. Rạp được dựng tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, nơi bữa tiệc sẽ diễn ra, để kịp phục vụ khoảng 100 mâm cỗ dành cho khách mời là người thân, hàng xóm láng giềng trong vùng.

Chia sẻ về quyết định này, ông Nguyễn Đình Ấp cho biết gia đình cảm nhận rất rõ sự yêu mến của bà con quê hương mỗi khi Đình Bắc ra sân thi đấu trong màu áo câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia và đặc biệt là U23 Việt Nam. “Có những buổi cả xóm cùng tụ tập xem bóng đá, gọi tên cháu Bắc, reo hò cổ vũ rất sôi nổi. Những tình cảm mộc mạc ấy khiến gia đình tôi vô cùng xúc động. Khi cháu về nhà, hai bố con bàn nhau làm một bữa cơm mời bà con như một lời cảm ơn xuất phát từ tấm lòng”, ông Ấp nói.

Trong thời gian Đình Bắc thi đấu xa quê, gia đình anh cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỏi han, động viên từ bà con trong xóm. Chính sự gắn kết ấy đã trở thành nguồn động lực tinh thần lớn, giúp cầu thủ trẻ thêm vững tin và nỗ lực theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Bữa tiệc tri ân dự kiến diễn ra vào chiều 28/1, được tổ chức theo cách giản dị, mang đậm không khí làng quê, tạo không gian ấm cúng để mọi người gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ niềm vui. 100 mâm cỗ không chỉ đơn thuần là một bữa ăn sum họp, mà còn là dịp để thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Ông Nguyễn Đình Ấp bộc bạch thêm: “Điều kiện kinh tế của gia đình tôi không dư dả, nhưng tình cảm của bà con thì vô cùng quý giá. Bắc cũng tâm sự rằng những gì cháu đạt được hôm nay có sự động viên rất lớn từ quê hương, nên cháu mong muốn được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người”.

(Tổng hợp)