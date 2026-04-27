Từng làm sếp ở VTV, con gái giảng viên Bách khoa: Người phụ nữ nhiều lần bị nhầm là vợ Lại Văn Sâm

Nhắc đến thế hệ nhà báo, BTV làm nên “thời kỳ vàng” của truyền hình Việt Nam, cái tên Tạ Bích Loan luôn được xếp vào vị trí đặc biệt. Không chỉ đứng sau hàng loạt chương trình ghi dấu ấn với nhiều thế hệ khán giả, cô còn là gương mặt nữ quyền lực hiếm hoi từng nắm giữ những vị trí quan trọng tại Đài Truyền hình Việt Nam VTV.

Cha là giảng viên Đại học Bách khoa, con cũng đang là giảng viên

Tạ Bích Loan (tên đầy đủ là Tạ Thị Bích Loan) sinh năm 1968 tại Ninh Bình. Cô lớn lên trong gia đình tri thức điển hình. Bố của cô là kỹ sư kinh tế Tạ Văn Tốn, từng đi học tại Nga và có nhiều năm giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo Tiền phong, Tạ Bích Loan từng chia sẻ rằng bố cô dạy các con rất nghiêm khắc. Mỗi lần bị bố “mời” ngồi xuống nói chuyện là tim các con đập thình thịch vì sợ. Điều bố cô ghét nhất là “tự cao tự đại”.

Lớn lên trong gia đình nền tảng, Tạ Bích Loan cũng có con đường học vấn nổi bật. Cô tốt nghiệp đại học và cao học tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên bang Nga) và hiện có học vị Tiến sĩ.

Năm 1996, Tạ Bích Loan bắt đầu công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Từ đây, cô gắn bó với nhiều chương trình nổi tiếng như Đường Lên Đỉnh Olympia, Bảy Sắc Cầu Vồng, Người Đương Thời, Chuyện đương thời,...

Tạ Bích Loan cũng từng giữ nhiều vị trí quản lý ở VTV. Từ năm 1996 - 2007, cô là Phó Trưởng ban Thể thao - Giải trí - Thông tin Kinh tế. Trong 10 năm tiếp theo, cô chuyển sang VTV6, giữ chức Trưởng ban Thanh thiếu niên. Năm 2017, sau khi nhà báo Lại Văn Sâm nghỉ hưu, nhà báo Tạ Bích Loan trở lại VTV3, giữ chức Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí.

Cũng trong năm 2017, nhà báo Tạ Bích Loan là Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông - trường ĐH KHXH&NV (ĐH QGHN). Cùng năm đó, tạp chí Forbes Việt Nam đã bình chọn Tạ Bích Loan là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Tháng 11/2024 vừa qua, nhà báo Tạ Bích Loan được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng với quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Hiện nay, Tiến sĩ Tạ Bích Loan là giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Đời tư kín tiếng, từng bị nhầm là vợ MC Lại Văn Sâm

Làm việc lâu năm trong môi trường truyền hình và từng kế nhiệm vị trí của Lại Văn Sâm tại VTV3, Tạ Bích Loan từng bị nhiều người hiểu lầm là vợ của nam MC nổi tiếng. Theo VTC News, trong một buổi giao lưu của VTV3, MC Diễm Quỳnh hài hước kể với đàn chị rằng: "Ở quê tôi, mọi người vẫn khẳng định anh Sâm là chồng chị Loan" .

Thực tế, nhà báo Tạ Bích Loan chưa từng hé lộ danh tính nửa kia. Những thông tin được truyền thông chia sẻ khá hiếm hoi, chỉ đơn giản là cặp đôi xây dựng gia đình từ khi còn đi du học tại Nga. Bạn bè trong nghề nhận xét rằng Tạ Bích Loan có một người chồng trách nhiệm, yêu thương gia đình và thấu hiểu công việc của vợ.

Quãng thời gian học tập tại xứ sở Bạch Dương cũng để lại nhiều dấu ấn trong cuộc sống riêng của Tạ Bích Loan, đặc biệt là câu chuyện đặt tên cho con gái đầu lòng.

Tạ Bích Loan có hai người con là Khuất Ly Na (sinh năm 1992) và Khuất Minh Hoàng (sinh năm 2009). Lý giải vì sao lại đặt tên con gái là Ly Na dù 2 vợ chồng là chị là người Việt Nam 100%, Tạ Bích Loan nói Ly Na sinh ra trong ký túc xá của liên bang Xô Viết (cũ) trong năm cuối cùng khi nữ nhà báo làm nghiên cứu sinh ở đó. Vợ chồng chị đặt tên con là Linh, nhưng mọi người cứ gọi chệch đi là Ly Na.

Về sau khi làm giấy khai sinh cho con, vợ chồng Tạ Bích Loan quyết định đặt tên con là Ly Na như một kỷ niệm về quãng thời gian du học. Ly Na học giỏi, thông minh và có năng khiếu nghệ thuật từ khi còn học phổ thông. Tuy nhiên khi con gái chọn nghề đạo diễn, nhà báo Tạ Bích Loan có nhiều trăn trở. Cô từng chia sẻ trong một bài viết:

“Nghề đạo diễn điện ảnh là một nghề rất vất vả… Sự vất vả này còn tăng lên nhiều lần đối với các nữ đạo diễn… Bởi vậy khi con gái Ly Na chọn nghề này, thực lòng tôi không muốn nhưng vì biết tính cách của con, biết con rất say mê nên vợ chồng tôi tôn trọng quyết định của con gái…".

Sau khi nghỉ hưu, nhà báo Tạ Bích Loan vẫn giữ sự kín tiếng. Trên tài khoản MXH, cô đều đặn cập nhật công việc giảng dạy, hình ảnh với bạn bè và đồng nghiệp nhưng không tiết lộ về cuộc sống riêng.

(Tổng hợp)