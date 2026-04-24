MC VTV có bằng tiến sĩ lấy vợ kém 10 tuổi, trước là thầy - trò nay thành đồng nghiệp

Đó là MC Trịnh Lê Anh, sinh năm 1977 tại Hà Nội.

Từ thời còn là học sinh trung học, anh đã nổi tiếng với danh hiệu Học sinh Thanh lịch toàn thành phố Hà Nội. Năm 1995, anh thi đỗ vào Học viện Ngoại giao và trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội. Thời điểm đó, anh chọn học song song cả 2 trường.

Sau khi tốt nghiệp Thủ khoa tại trường ĐH KHXH&NV, MC Lê Anh được giữ lại làm giảng viên. Nói chi tiết hơn về cơ duyên trở thành giảng viên, MC Lê Anh chia sẻ trên Sinh viên Việt Nam:

“Tôi ước mơ làm truyền hình, nhưng tôi lại học song song 2 trường đại học thời kỳ những năm 1990 là Học viện Ngoại giao và trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội. Cái duyên học báo chí chính thức chưa kịp thành hiện thực thì cái duyên làm nghề giáo đã đến khi tháng 6/2000 tôi tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội. Nhà trường giữ tôi lại làm giáo viên và tôi đã kịp yêu nghề này cho đến hôm nay”.

Từ năm 2003, giảng viên Lê Anh bắt đầu đến với nghề dẫn chương trình. Với ngoại hình lịch lãm và lối dẫn điềm đạm, thông minh, anh nhanh chóng trở thành cái tên được tin tưởng trong các chương trình lớn của VTV như Café Sáng, Giai Điệu Tự Hào, Chắp Cánh Thương Hiệu, Robocon,...

MC Trịnh Lê Anh cũng là gương mặt thường xuyên được giao trọng trách dẫn dắt các sự kiện chính trị - xã hội tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tính đến nay, nam MC đã có hơn 2 thập kỷ gắn bó với VTV.

Năm 2006, MC Lê Anh tiếp tục hoàn thành bậc học Thạc sĩ Du lịch tại trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội. Từ năm 2011 - 2017, anh là nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa - Du lịch sau hành trình 6 năm miệt mài nghiên cứu.

Hiện nay, Tiến sĩ Trịnh Lê Anh đảm nhiệm vai trò Trưởng Bộ môn Quản trị Sự kiện, Khoa Du lịch học, ĐH KHXH&NV. Trước đó, anh từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Du lịch học của trường.

Cùng với sự nghiệp nổi bật, MC Trịnh Lê Anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ tên là Thu Hảo (sinh năm 1987, Hà Nội). Cô kém chồng 10 tuổi, từng là học trò cũ của anh và có 10 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2020. Cặp đôi hiện đang sống trong một căn chung cư tại Hà Nội và có một bé trai kháu khỉnh.

Hiện tại, Thu Hảo là đồng nghiệp của chồng trong lĩnh vực giảng dạy. Cô là giảng viên tại khoa Du lịch và Khách sạn tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).

Chia sẻ với Vietnamnet vào tháng 12/2024, MC Lê Anh cho biết 2 vợ chồng có những điểm tương đồng và khác biệt để có thể bổ trợ cho nhau: “Cả hai đều rất ‘lì lợm’ với những điều mình đã chọn. Cô ấy luôn tỉ mỉ và kiên trì, còn tôi lại năng động và hơi ‘bùng nổ’. Nhưng có lẽ điểm chung lớn nhất là chúng tôi đều thích sự chân thành, thích cười và cùng nhau tìm ra ý nghĩa của những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Chúng tôi góp gạo thổi cơm chung khi đã ở tuổi chín chắn nên không ưa lối sống ‘phông bạt’!”.

Ngoài ra nam MC còn tiết lộ vợ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là người “kéo phanh” khi anh “lao nhanh” quá trên đường đua công việc. “Ngoài việc tập trung chăm lo cho gia đình, bà xã luôn nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe và tinh thần lạc quan. Cô ấy là động lực để tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Vợ tôi không chỉ thấu hiểu mà còn luôn chia sẻ những giá trị mà tôi theo đuổi trong công việc và cuộc sống” .

