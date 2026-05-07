Đánh 2 người dân bị thương rồi chặn đường, truy đuổi xe cứu thương suốt 10km: Clip gây bức xúc

Trước đó vào ngày 15/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy, đánh võng, chặn đầu xe cứu thương khiến dư luận bức xúc. Người này được xác định là Huỳnh Văn Chí (SN 1980, trú tại xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi).

Cùng ngày, sau khi sử dụng rượu bia tại xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi, Huỳnh Văn Chí đã dùng hung khí gây thương tích cho hai người dân là ông Nguyễn C. và ông Trần Quang H. Khi người dân gọi xe cứu thương đến để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đối tượng không những không dừng lại mà còn tiếp tục có hành vi ngăn cản quyết liệt.

Đối tượng đã điều khiển xe máy chặn đầu và đập phá xe cứu thương. Mặc dù tài xế đã cố gắng điều khiển phương tiện né tránh để kịp thời đưa người bị thương đến cơ sở y tế, nhưng Chí vẫn ngoan cố đuổi theo suốt quãng đường dài hơn 10km. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng ngay trước đầu xe nhằm cản trở xe cứu thương di chuyển.

Đối tượng chặn đầu xe cứu thương.

Sự việc kéo dài cho đến khi phương tiện di chuyển đến khu vực ngã tư Tổ dân phố 5, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tại đây, Huỳnh Văn Chí tiếp tục chặn xe và đập vỡ kính xe cứu thương. Tài xế xe cứu thương cùng người dân tại hiện trường đã phối hợp khống chế Chí, đồng thời báo tin cho lực lượng Công an địa phương đến xử lý và thực hiện các bước điều tra tiếp theo theo quy định.

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Chí; đến ngày 27/4, Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Văn Chí để điều tra về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.