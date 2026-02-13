“Đánh bại” hạt hướng dương, đây mới là loại hạt lên ngôi Tết năm nay: Thuộc nhóm xa xỉ nhưng vẫn "cháy hàng" vì 2 lý do

Đó là hạt thông.

Không chỉ xuất hiện trong những hộp quà Tết cao cấp, loại hạt này còn được nhiều gia đình lựa chọn làm món nhâm nhi tiếp khách. Điều đáng chú ý là dù có mức giá cao hơn hẳn nhiều loại hạt truyền thống, hạt thông vẫn được săn đón nhờ hương vị béo bùi đặc trưng và danh sách lợi ích sức khỏe ấn tượng.

Thuộc nhóm thực phẩm xa xỉ nhưng vẫn "cháy hàng" dịp Tết

Trên thế giới, hạt thông được xem là loại hạt có giá trị kinh tế cao. Chỉ một số loài cây thông nhất định mới cho hạt ăn được, trong khi quá trình thu hoạch và tách vỏ lại khá công phu. Chính điều này khiến giá hạt thông nhập khẩu tại nhiều thị trường có thể lên đến hơn một triệu đồng mỗi kilogram.

Tại Việt Nam, hạt thông có mức giá dễ tiếp cận hơn, dao động khoảng vài trăm nghìn đồng mỗi kilogram tùy loại. Tuy nhiên, so với hạt hướng dương hay hạt bí, mức giá này vẫn được xem là thuộc nhóm cao cấp.

Chị Thu Hà (Hà Nội), một nhân viên văn phòng kiêm "tay nội trợ" chính trong gia đình, chia sẻ: "Nhà tôi thường mua hạt hướng dương và hạt dưa, nhưng năm nay tôi thử đổi sang hạt thông. Giá cao hơn nhưng ăn béo, thơm và cảm giác tốt cho sức khỏe nên vẫn thấy đáng".

Trong khi đó, chị Ngọc Mai - chủ cửa hàng thực phẩm tại TP.HCM - cho biết lượng khách tìm mua hạt thông đang tăng rõ rệt: "Nhiều người chọn hạt thông làm quà biếu Tết vì sang trọng. Khách mua về ăn cũng nhiều vì họ quan tâm dinh dưỡng hơn trước".

Không chỉ ngon miệng, hạt thông còn được đánh giá cao về dinh dưỡng

Theo dữ liệu dinh dưỡng từ các tổ chức nghiên cứu thực phẩm quốc tế, hạt thông chứa hàm lượng cao chất béo không bão hòa - nhóm chất béo được xem là có lợi cho tim mạch. Ngoài ra, loại hạt này còn cung cấp protein thực vật, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin E, magie, kẽm, sắt và selen.

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, nếu sử dụng với lượng hợp lý, hạt thông có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Hỗ trợ tim mạch: Chất béo tốt trong hạt thông góp phần giảm cholesterol xấu và hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch.

Tăng cường chức năng não bộ: Các chất chống oxy hóa và vi khoáng giúp hạn chế stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Magie và chất xơ trong hạt thông có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định lượng đường trong máu.

Tăng cường miễn dịch: Các vi chất như kẽm và selen có nhiều trong hạt thông đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch.

Từ món ăn vặt truyền thống đến lựa chọn sống khỏe

Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của hạt thông trên mâm bánh mứt Tết phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng. Người Việt không chỉ quan tâm đến hương vị mà còn chú trọng đến yếu tố dinh dưỡng và lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị việc bổ sung đa dạng các loại hạt vào chế độ ăn có thể giúp cung cấp nguồn năng lượng lành mạnh, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý hạt thông chứa lượng calo khá cao, vì vậy nên sử dụng ở mức vừa phải để tránh tăng cân hoặc gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Từ món ăn vốn quen thuộc trong ẩm thực phương Tây, hạt thông đang dần trở thành lựa chọn mới trong văn hóa ẩm thực ngày Tết tại Việt Nam. Không chỉ mang lại hương vị thơm béo khác biệt, loại hạt này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú.

Trong bối cảnh xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng được quan tâm, hạt thông được dự đoán sẽ tiếp tục "lên ngôi" trên mâm bánh mứt Tết, trở thành lựa chọn vừa sang trọng vừa tốt cho sức khỏe của nhiều gia đình Việt.