Danh hài từng đi làm phụ hồ ở Mỹ, U70 sống sung túc bên bạn gái kém 37 tuổi

Diễn viên Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công, Tiền Giang. Anh thi đỗ vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) năm 1981. Thời điểm đó, Quang Minh là một trong 20 người được chọn vào khóa 6 của trường, cùng khóa với anh còn có các nghệ sĩ thành danh như Hồng Đào, Hữu Châu, Hữu Nghĩa.

Tốt nghiệp, Quang Minh trở thành kép của đoàn cải lương Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối thập niên 80. Anh gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn Pê-tren-cô trong tuồng Cô gái ngồi trên gốc cây gãy. Sau đó là chương trình hài kịch truyền hình đình đám của HTV Trong nhà ngoài phố.

Diễn viên hài Quang Minh từng có khoảng thời gian vất vả mưu sinh.

Năm 1990, khi tên tuổi bắt đầu được khán giả biết đến thì Quang Minh sang Mỹ định cư. Quang Minh cũng từng làm vài công việc lao động chân tay để mưu sinh như cắt chỉ, phụ hồ. Có những ngày, anh phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm.

Thỉnh thoảng anh được mời quay video karaoke cho một trung tâm băng đĩa nhạc ở hải ngoại. Một thời gian sau, anh theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng.

Sự nghiệp của anh chỉ thực sự thăng hoa khi gặp Hồng Đào. Cả hai kết hôn và trở thành cặp danh hài ăn khách trên các sân khấu hải ngoại. Khi tên tuổi nổi tiếng rần rần tại hải ngoại, cặp đôi về nước đóng phim, tham gia nhiều chương trình giải trí. Hai vợ chồng nghệ sĩ tiếp tục nhận được tình cảm của khán giả quê nhà.

Quang Minh - Hồng Đào từng là cặp danh hài nổi đình đám.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Quang Minh cũng từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Quang Minh - Hồng Đào từng là cặp vợ chồng nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai có hai cô con gái, nhưng năm 2019, cặp đôi công bố ly hôn. Cả hai đều giữ im lặng, không tiết lộ lý do như sự tôn trọng dành cho nhau.

Sau ly hôn, nếu Hồng Đào tận hưởng cuộc sống độc thân, bình yên bên các con và đắt show phim ảnh thì Quang Minh gây chú ý khi quyết định "đi thêm bước nữa".

Năm 2023, danh hài nổi tiếng bất ngờ công khi bạn gái Khánh Chi kém 37 tuổi. Anh nói không muốn tiết lộ nhiều vì muốn giữ sự riêng tư. Trong mắt anh, Khánh Chi là người phụ nữ tốt, đáng trân trọng, gìn giữ. Dù chênh lệch nhau gần 40 tuổi nhưng họ trông vẫn rất đẹp đôi.

Tháng 11/2024, nam diễn viên đón niềm vui lớn khi lần thứ 3 làm bố ở tuổi U70. Ban đầu, Quang Minh dự định một thời gian sau mới chia sẻ chuyện làm bố để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng khi con trai ra đời, càng nhìn bé, anh càng thương, quyết định không cần giấu giếm.

Chuyện làm cha ở tuổi này khiến anh vấp phải một số bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Nam diễn viên cho biết anh khá sốc và xuống tinh thần vì những thông tin tiêu cực, nhưng vẫn cố gắng để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn gái.

Quang Minh có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái trẻ tuổi và con trai.

Ở tuổi 66, Quang Minh cho biết anh tìm thấy niềm hạnh phúc giản đơn mỗi ngày khi được ở bên bạn gái và con trai. Thời gian qua, Quang Minh bận rộn với cuộc sống "ông bố bỉm sữa". Trên trang cá nhân, anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc trổ tài chăm con trai khéo léo.

Với mối quan hệ mới, nam diễn viên trân trọng bạn gái và gia đình cô. Anh cũng yêu mến con riêng của vợ như con của mình. Cả hai chưa tiết lộ kế hoạch kết hôn, làm đám cưới nhưng hiện xem nhau như bạn đời, xưng hô "vợ chồng".

Đọc thêm