Danh hài từng được khán giả xếp hàng xin chữ ký, U70 sống cảnh 'cha già con mọn'

Danh hài Hữu Nghĩa (tên thật Trần Hữu Nghĩa) sinh năm 1962 tại Cai Lậy, Tiền Giang trong gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật.

Năm 1980, anh thi đỗ vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Thời đi học, Hữu Nghĩa chủ yếu học chính kịch nhưng khi ra trường lại rẽ hướng theo hài kịch. Chính nghệ sĩ Hữu Châu là người đầu tiên rủ Hữu Nghĩa đi diễn hài.

Từ đó, Hữu Châu và Hữu Nghĩa thành lập cặp diễn hài chuyên diễn lót cho các ngôi sao, rồi dần dần có tên tuổi. Năm 1990, Hữu Nghĩa nổi tiếng khi tham gia series Trong nhà ngoài phố trên HTV, rồi được đóng phim điện ảnh chung với Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh… Cát-xê của anh thời gian đó cũng đạt cao nhất trong sự nghiệp.

Hữu Nghĩa là diễn viên hài lừng lẫy thập niên 90.

Theo lời diễn viên Hoàng Mập , Hữu Nghĩa giống như ngôi sao hài ở thập niên 90. Mỗi lần đi diễn tỉnh, khán giả xếp hàng dài xin chữ ký, xin hình. Chính Hoàng Mập là người từng giữ cả bao tải hình của Hữu Nghĩa đem đi tặng. Hình nhiều đến mức, anh ký không xuể phải đóng mộc dòng chữ "Hữu Nghĩa thân tặng".

Đi qua thời đỉnh cao, Hữu Nghĩa có thời gian về trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM làm giáo viên phụ giảng, rồi đứng lớp chủ nhiệm. Đó là giai đoạn anh làm nhiều vở diễn cho sân khấu học đường. Đến nay, Hữu Nghĩa là một trong những trụ cột của Sân khấu kịch Sài Gòn.

Hữu Nghĩa vẫn miệt mài với nghệ thuật ở tuổi xế chiều.

Thành công trong sự nghiệp, nhưng nghệ sĩ Hữu Nghĩa lại kết hôn khá muộn. Năm 50 tuổi, anh mới lên xe hoa với bà xã kém 10 tuổi. Cả hai vốn là bạn bè, từ cảm mến rồi quyết định "về chung một nhà".

Hơn 10 năm gắn bó, giữa Hữu Nghĩa và bà xã ít có giây phút mặn nồng. Do công việc nghệ thuật, anh thường xuyên đi sớm về khuya, còn vợ tất bật bán quán ăn. Cả hai không có sự yêu đương lãng mạn, mà trên hết là tình nghĩa, sự hợp nhau.

Ở tuổi 63, vợ chồng Hữu Nghĩa có cậu con trai năm nay tròn 10 tuổi. Do thường xuyên vắng nhà, trọng trách nuôi dạy con phần lớn do bà xã anh đảm nhận. Hữu Nghĩa cũng biết ơn người thân bên gia đình vợ hỗ trợ cả hai trong việc chăm sóc, nuôi nấng con từ thuở mới lọt lòng đến hiện tại.

Danh hài thừa nhận từng bị nhiều bạn bè trêu chọc việc sống cảnh "cha già con mọn", nhưng bản thân anh không cảm thấy xấu hổ hay muộn phiền.

"Ở tuổi này, lẽ ra đã lên chức ông nội, ông ngoại thì ngược lại phải chăm con mọn. Dù vậy, tôi vui và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi nghĩ mình cứ sống hết mình ở hiện tại, còn chuyện tương lai hãy cứ để ông trời tính.

Tôi quan niệm con là phước, là lộc trời cho, nhiều người cầu còn không được, huống chi mình có thì tại sao phải né tránh. Thậm chí, tôi còn lấy làm hãnh diện trước sự ghen tỵ của một số bạn bè thân về việc cưới vợ và sinh con trai đầu lòng ở tuổi xế chiều", anh nói.

Tổ ấm nhỏ của nghệ sĩ Hữu Nghĩa.

Trong khi các đồng nghiệp cùng thời như Hồng Đào, Hồng Vân, Hữu Châu, Quang Minh… hoạt động sôi nổi, có người nổi đình đám ở tuổi xế chiều, Hữu Nghĩa chọn hướng đi kín kẽ, ít được quan tâm.

30 năm đứng trên sân khấu, Hữu Nghĩa trải qua nhiều giai đoạn sướng khổ nhưng luôn tự nhủ phải sống lạc quan để dẫu thế nào, cũng phải sống được với nghề.