Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

25-11-2025 - 20:45 PM | Xã hội

Phòng CSGT Công an TPHCM công bố danh sách 1.395 xe bị phạt nguội. Người dân có thể tra cứu.

Ngày 25-10, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã công bố danh 1.395 xe bị phạt nguội từ ngày 1-10.

Người dân tra cứu ở đây

Các lỗi vi phạm bao gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ... Trong số 1.395 xe bị phạt nguội, có nhiều xe bị bắt lỗi do camera AI, chủ yếu lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM- Ảnh 1.

CSGT TPHCM xử lý vi phạm giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT cho biết hệ thống camera AI đã "soi" 5.898 trường hợp vi phạm và thông báo đến chủ xe, tính từ ngày 1-9 đến 15-11.

Theo PC08, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông.

Vị trí các camera AI được lắp đặt:

- Nguyễn Thị Định - Đường A có 3 camera

- Ngã tư Bình Thái

- Nguyễn Hữu Cảnh - đường vào Tòa The Manor

* 3 điểm ở Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Văn Lạc

- Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân

* 5 điểm ở Nguyễn Thị Minh Khai

- Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur

- Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng

- Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi

- Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng

- Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm

* 5 điểm ở Võ Thị Sáu

- Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng

- Võ Thị Sáu – Pasteur

- Võ Thị Sáu - Trương Định

- Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan

- Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông

* 9 điểm ở Điện Biên Phủ

- Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng

- Điện Biên Phủ - Nguyễn Thông

- Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan

- Điện Biên Phủ - Trương Định

- Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo

- Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn

- Điện Biên Phủ - Pasteur

- Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch

- Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng

* 4 điểm ở Đặng Thúc Vịnh

- Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký

- Đặng Thúc Vịnh - Trịnh Thị Miếng

- Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Ngân

- Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi sắp mưa to

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi sắp mưa to Nổi bật

Bắt Phan Tấn Trỉ

Bắt Phan Tấn Trỉ Nổi bật

Truy tố Cựu giám đốc ngân hàng Phạm Thị Mai Toan

Truy tố Cựu giám đốc ngân hàng Phạm Thị Mai Toan

20:24 , 25/11/2025
Hướng dẫn xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động khi doanh nghiệp mất khả năng đóng

Hướng dẫn xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động khi doanh nghiệp mất khả năng đóng

19:59 , 25/11/2025
Bắt và khám xét nơi tạm trú của công nhân Nguyễn Trung Tín

Bắt và khám xét nơi tạm trú của công nhân Nguyễn Trung Tín

19:43 , 25/11/2025
Trả lương công chức theo vị trí việc làm, tiến tới bỏ biên chế 'suốt đời'

Trả lương công chức theo vị trí việc làm, tiến tới bỏ biên chế 'suốt đời'

19:37 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên