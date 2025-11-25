Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

Ngày 25-10, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã công bố danh 1.395 xe bị phạt nguội từ ngày 1-10.

Người dân tra cứu ở đây

Các lỗi vi phạm bao gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ... Trong số 1.395 xe bị phạt nguội, có nhiều xe bị bắt lỗi do camera AI, chủ yếu lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

CSGT TPHCM xử lý vi phạm giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT cho biết hệ thống camera AI đã "soi" 5.898 trường hợp vi phạm và thông báo đến chủ xe, tính từ ngày 1-9 đến 15-11.

Theo PC08, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông.