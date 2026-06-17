Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

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Theo Lê Thoa |
17-06-2026 - 10:29 AM |
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo Lê Thoa
Báo Pháp Luật Việt Nam
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