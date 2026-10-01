Danh sách 6 loại thực phẩm giàu calo nhưng lại giúp giảm cân

Nhiều người tin rằng giảm cân cần phải ăn những thực phẩm ít calo để tạo ra sự thiếu hụt calo. Tuy nhiên, một số thực phẩm thực sự có hàm lượng calo cao, nhưng vì chúng tạo cảm giác no lâu, giàu chất dinh dưỡng và giúp ổn định lượng đường trong máu, nên chúng thực sự có thể giúp bạn ăn ít hơn và giảm cân nhanh hơn.

Dưới đây, chúng ta cùng xem xét 6 loại thực phẩm "giàu calo nhưng giúp giảm mỡ" mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân của mình:

1. Yến mạch

100 gram yến mạch chứa khoảng 380 calo. Mặc dù lượng calo không thấp, yến mạch là một loại carbohydrate chất lượng cao và giàu beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan nở ra khi tiếp xúc với nước và lưu lại trong dạ dày lâu hơn, tạo cảm giác no lâu hơn nhiều so với cháo trắng hoặc bánh mì trắng.

Hơn nữa, bột yến mạch có chỉ số đường huyết thấp và tạo cảm giác no lâu, giúp ổn định cơn thèm ăn tốt hơn. Thay vì ăn cháo hoặc bánh mì trắng, hãy nấu 40 gram bột yến mạch với sữa cho bữa sáng. Bạn sẽ không cảm thấy đói cho đến giờ ăn trưa, và tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày của bạn thực tế có thể thấp hơn.

Lưu ý: Hãy tìm mua "yến mạch nguyên chất/yến mạch sống" và tránh mua yến mạch trái cây có thêm đường hoặc kem không sữa. Những loại yến mạch chế biến sẵn này có hàm lượng calo cao hơn và gây tăng nhanh lượng đường trong máu, không có lợi cho việc giảm cân.

2. Các loại hạt

Các loại hạt rất giàu calo, khoảng 500-600 calo trên 100 gram. Tuy nhiên, các loại hạt chứa chất béo không bão hòa, protein thực vật và chất xơ, và rất dễ gây cảm giác no.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn một nắm nhỏ các loại hạt trước bữa ăn thường thấy lượng calo mà họ tự tiêu hao sau đó đủ để bù đắp lượng calo từ chính các loại hạt đó. Ăn một nắm nhỏ các loại hạt (khoảng 20-30 gram, cả vỏ) trước bữa ăn cũng có thể giúp ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn và giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Lưu ý rằng bạn nên chọn hương vị nguyên bản không có chất phụ gia, và tránh các lựa chọn nướng muối, chiên hoặc có vị mật ong.

3. Quả bơ

Quả bơ cũng chứa nhiều calo, trong khi 100 gram táo chỉ chứa khoảng 50 calo. Ngược lại, 100 gram các loại hạt chứa khoảng 160 calo và chúng lại giàu chất béo.

Tuy nhiên, chất béo trong quả bơ chủ yếu là các axit béo không bão hòa đơn, khi kết hợp với chất xơ dồi dào, ăn nửa quả bơ có thể giúp bạn no lâu và cũng giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo.

Đối với những người đang cố gắng giảm cân, ăn nửa quả bơ mỗi ngày, kết hợp với bánh mì nguyên cám và trứng, có thể cung cấp chất béo lành mạnh và mang lại cảm giác no bụng, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều sau đó.

4. Thịt lợn nạc

Nhiều người đang cố gắng giảm cân không dám ăn thịt lợn mà chỉ dám ăn ức gà. Tuy nhiên, thịt lợn nạc thực chất là "thịt giảm mỡ" giàu cả sắt và protein. Protein giúp bảo vệ cơ bắp khỏi bị teo, trong khi sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu.

So với thịt ba chỉ có các lớp mỡ và thịt nạc xen kẽ, thịt lợn nạc có hàm lượng mỡ thấp hơn, lượng calo dễ kiểm soát hơn và tạo cảm giác no lâu hơn. Trong giai đoạn giảm cân, nên ăn một phần thịt lợn cỡ lòng bàn tay mỗi bữa để bổ sung protein chất lượng cao. Chọn các phương pháp chế biến như hấp, luộc hoặc xào với lượng dầu tối thiểu, và tránh các món chua ngọt hoặc kho có nhiều đường và dầu.

5. Cá hồi và các loài cá biển sâu khác

100 gram cá hồi chứa hơn 200 calo, không phải là ít calo, và cũng rất giàu protein và chất béo. Tuy nhiên, phần lớn chất béo trong cá hồi là axit béo Omega-3, là loại chất béo chất lượng cao có đặc tính chống viêm, cải thiện độ nhạy insulin và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo. Hàm lượng protein cao giúp duy trì khối lượng cơ bắp và tạo cảm giác no, khiến bạn ít thèm ăn vặt trong nửa ngày sau bữa ăn.

Lưu ý: Nên ăn 2-3 lần một tuần, bằng cách hấp, chiên hoặc nướng trong lò. Mỗi khẩu phần nên khoảng 100-150 gram.

6. Sô cô la đen

Sô cô la đen không hề ít calo; 10 gram (khoảng hai miếng nhỏ) chứa 50-60 calo, vì vậy không nên ăn quá nhiều khi đang cố gắng giảm cân. Tuy nhiên, hàm lượng cacao cao mang lại cảm giác no và thỏa mãn mạnh mẽ, giúp kiểm soát cơn thèm ăn đồ ngọt.

So với một cốc trà sữa hay một chiếc bánh quy, một miếng sô cô la đen nhỏ với độ tinh khiết trên 70% sẽ làm dịu vị ngọt trong miệng mà không gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân và thèm đồ ngọt, hãy thử ăn hai miếng sô cô la đen nhỏ (10-20 gram). Hãy chắc chắn chọn loại sô cô la có hàm lượng ca cao từ 70% trở lên và đường được liệt kê gần cuối danh sách thành phần.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)