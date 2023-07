Danh sách này cho thấy VinFast VF 9 to rộng thế nào so với top xe điện 3 hàng ghế rộng nhất: Chung ‘mâm’ cả xe minivan

4. Mercedes-Benz EQB: Do bản chất là xe sang, nội thất Mercedes-Benz EQB có ưu thế hơn so với nhiều đối thủ ở phân khúc xe điện về trang bị và chất liệu sử dụng. Mức giá khởi điểm tốt (khoảng 54.000 USD) cũng không có quá nhiều khác biệt so với các SUV 3 hàng ghế trong danh sách chẳng hạn Model Y phía trên (52.600 USD).