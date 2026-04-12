DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ, CƠ CẤU CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2026-2031

Ngày 8/4/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có Thủ tướng Chính phủ, 6 Phó Thủ tướng Chính phủ và 17 bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Hưng

Danh sách Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc

- Phó Thủ tướng Phan Văn Giang

- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

- Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

Danh sách Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an;

- Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

- Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ;

- Ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm:

