Danh tính của chàng trai 20 tuổi mới bất ngờ phát hiện bố mẹ mình là tỷ phú

Vào tháng 3 năm 2024, cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện đầy bất ngờ của Zhang Zilong (26 tuổi). Chàng trai trẻ không hề hay biết gia đình mình thuộc hàng siêu giàu cho đến khi anh đã tốt nghiệp đại học. Suốt 20 năm đầu đời, cha anh – ông Zhang Yudong (51 tuổi) – đã nói dối về gia cảnh thiếu thốn nhằm rèn luyện cho con tính tự lập và tinh thần vượt khó.

20 năm sống trong "kịch bản nghèo khó"

Ông Zhang Yudong là người sáng lập kiêm chủ tịch của thương hiệu latiao cay Mala Prince tại tỉnh Hunan. Doanh nghiệp này được thành lập vào đúng năm Zhang Zilong ra đời và hiện đạt sản lượng hàng năm trị giá tới 600 triệu nhân dân tệ (khoảng 2.321tỷ VNĐ).

Dù sở hữu khối tài sản lớn, gia đình anh lại chọn sống tại một căn hộ rất đỗi bình thường ở huyện Pingjiang, tỉnh Hunan. Zhang Zilong tuy biết đến thương hiệu Mala Prince của cha, nhưng luôn được cha cho biết công ty đang mắc nợ đầm đìa và phải chật vật duy trì hoạt động.

Zhang Zilong chỉ biết nhà mình siêu giàu sau 20 năm

Cha anh kiên quyết không dùng tiền bạc hay mối quan hệ gia đình để xin học cho con. Tự lực gánh vác, Zhang Zilong đã thi đỗ vào một trong những trường trung học hàng đầu ở thủ phủ Changsha. Đến khi tốt nghiệp đại học, ước mơ duy nhất của anh chỉ là tìm được một công việc ổn định với mức lương khoảng 6.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 23 triệu VNĐ) để tích góp giúp gia đình trả nợ dần.

Sự thật hạ màn và cuộc sống mới

Chỉ sau khi Zhang Zilong tốt nghiệp đại học, ông Zhang Yudong mới chịu tiết lộ sự thật. Gia đình anh lập tức chuyển đến sống tại một căn biệt thự mới xây trị giá 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 38,7 tỷ VNĐ).

Sau đó, Zhang Zilong bắt đầu vào làm việc tại bộ phận thương mại điện tử trong công ty của cha. Tại đây, các đồng nghiệp vẫn đối xử với anh như bất kỳ nhân viên trẻ nào khác. Cả hai cha con đều chung quan điểm không muốn anh trở thành một "phú nhị đại" (thế hệ thứ hai giàu có - thuật ngữ chỉ những cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng).

Dù vậy, khi chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với KOL vào cuối năm 2023, Zhang Zilong cũng thật thà thừa nhận: "Giàu có thực sự khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc."

Anh cho biết phát hiện này khiến mình vui vẻ

Hiện tại, mục tiêu của Zhang Zilong là giúp công ty đưa thương hiệu vươn ra thị trường quốc tế và tiến tới niêm yết trên sàn chứng khoán. Ông Zhang Yudong cho biết ông sẽ chỉ cân nhắc việc giao lại quyền quản lý tập đoàn cho con trai nếu năng lực thực tế của anh chứng minh được điều đó.

Câu chuyện được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vào tháng 3 năm 2024. Ban đầu, một số người tỏ ra hoài nghi về tính thực tế, nhưng sau đó đa số đều tin tưởng khi nhìn thấy lối sống giản dị cùng gu ăn mặc bình dân của Zhang Zilong.

Nhiều người dùng mạng xã hội để lại những bình luận thích thú:

"Đúng là câu chuyện cổ tích! Chàng chú ếch bình thường đã biến thành hoàng tử Mala."

"Tôi tin câu chuyện này. Thương hiệu này chỉ mới đẩy mạnh quảng cáo vài năm gần đây, chắc hẳn là do 'hoàng tử' đã tốt nghiệp nên không cần giấu nữa!"

"Tác phong nói chuyện và vẻ ngoài của anh ấy trông rất chân thật, khiêm tốn. Gia đình đã giáo dục anh ấy quá tốt."

Nguồn: SCMP