Thế giới thì coi Samsung là "bá chủ" nhưng với người Trung Quốc, thương hiệu này "chẳng có chút tiếng tăm gì": Tại sao?

Các thương hiệu điện máy Trung Quốc không chỉ san bằng khoảng cách mà đã chính thức vươn lên dẫn dắt cuộc chơi. Vài tháng gần đây, thông tin Samsung chuẩn bị rút toàn bộ mảng đồ gia dụng khỏi thị trường tỷ dân được cho là cái kết đã được dự báo từ trước. Dường như Người Trung Quốc đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đua mà họ trước đây vốn từng bị coi là kẻ đi sau.

Cái kết của một kỷ nguyên

Thực chất, màn rút lui của Samsung khỏi Trung Quốc không phải là một quyết định bộc phát, mà là chuỗi dịch chuyển âm thầm suốt nhiều năm. Gã khổng lồ Hàn Quốc đã từng bước thu hẹp quy mô: đóng cửa nhà máy, chuyển nhượng tài sản và tái cơ cấu chuỗi cung ứng.

Mảng sản xuất điện thoại thông minh đã phải đóng cửa từ năm 2019, tiếp nối là tivi và máy tính cá nhân. Và giờ đây, mảng thiết bị gia dụng là cái tên tiếp theo bước lên "thớt".

Nguyên nhân vô cùng đơn giản: giá rẻ không còn là đặc quyền riêng của Samsung. Các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc đã bắt bài và làm ra những sản phẩm không chỉ có mức giá cạnh tranh hơn mà chất lượng cũng vượt trội. Ở phân khúc phổ thông, người tiêu dùng quyết định bằng ví tiền, và lá phiếu lựa chọn đang ngày càng nghiêng về các thương hiệu nội địa.

Tuy nhiên, bài toán không chỉ dừng lại ở giá thành. Các tập đoàn Trung Quốc đã làm chủ được chuỗi cung ứng tích hợp dọc: tự chủ từ linh kiện đầu vào cho đến khâu lắp ráp thành phẩm. Điều này giúp họ kiểm soát triệt để chi phí, tối ưu tốc độ ra mắt sản phẩm mới và làm chủ các giải pháp công nghệ. Đứng trước một hệ sinh thái khép kín như vậy, ngay cả những gã khổng lồ toàn cầu cũng phải chịu cảnh rượt đuổi yếu ớt.

Trước tình thế này, Samsung dường như đang dồn lực vào các mảng kinh doanh mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn như smartphone và chip nhớ. Trong khi đó, mảng đồ gia dụng — từ vị thế mũi nhọn — đã trở thành "gánh nặng" tài chính mà việc buông bỏ là lựa chọn hợp lý nhất.

Những gã khổng lồ mới nổi

Ngay khi Samsung rút chân, các thương hiệu nội địa Trung Quốc đã lập tức lấp đầy khoảng trống với một tốc độ đáng kinh ngạc. Sự bứt phá này không phải do may mắn, mà là kết quả của một chiến lược tổng lực: tiếp thị bạo chi, công nghệ linh hoạt và thấu hiểu sâu sắc thị trường nội địa.

Có thể điểm qua những gương mặt tiêu biểu nhất như sau:

Haier: Đã từ lâu không còn mang danh "hàng Trung Quốc giá rẻ". Đây hiện là một hệ sinh thái toàn cầu sở hữu chuỗi nhà máy trải dài khắp thế giới. Chiến lược cốt lõi của Haier là cá nhân hóa sản phẩm — tùy biến thiết bị để đáp ứng chính xác thói quen sinh hoạt và đặc thù của từng thị trường địa phương.

TCL: Một "tay đấm" hạng nặng khác, đặc biệt áp đảo ở phân khúc tivi. TCL đầu tư rất mạnh vào công nghệ màn hình tự phát triển, qua đó giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các nhà cung ứng linh kiện bên ngoài.

Hisense: Thương hiệu từng bị gán mác "hạng hai" giờ đây đang tự tin nghênh chiến ở phân khúc cao cấp, đối đầu trực diện với những tên tuổi sừng sỏ như Samsung hay Sony. Các dòng tivi và điều hòa của Hisense liên tục ẵm các giải thưởng quốc tế, giúp thị phần toàn cầu của hãng tăng trưởng đều đặn qua từng năm.

Xiaomi: Tạo ra một lối đi hoàn toàn biệt lập khi biến thiết bị gia dụng thành một phần không thể tách rời của hệ sinh thái nhà thông minh, nơi mọi thiết bị đều được kết nối và điều khiển đồng bộ.

Điểm chung tạo nên sức mạnh của các doanh nghiệp Trung Quốc chính là tốc độ . Họ quay vòng sản phẩm nhanh hơn, nhạy bén bắt kịp xu hướng và không ngần ngại thử nghiệm những cái mới.

Trong khi các thương hiệu truyền thống như Samsung hay Sony đi từng bước thận trọng, các tay chơi Trung Quốc lại sẵn sàng "chơi tất tay". Và thực tế thị trường đã chứng minh: kẻ liều lĩnh đã chiến thắng.

Người tiêu dùng được hưởng lợi gì?

Nhờ chiến lược "Made in China" do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng, Trung Quốc đã thoát khỏi cái nhãn "công xưởng gia công" giá rẻ để trở thành trung tâm nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ hàng đầu.

Cuộc đua khốc liệt mà người Trung Quốc tạo ra đang mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Để sinh tồn, các thương hiệu Châu Âu và Hàn Quốc buộc phải chấp nhận giảm biên lợi nhuận hoặc phải rút lui về cố thủ ở phân khúc siêu cao cấp — nơi giá cả không còn là yếu tố tiên quyết.

Trong tương lai gần, phân khúc đại chúng sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi các thiết bị công nghệ cao giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Kịch bản này tương tự như những gì đã xảy ra với ngành công nghiệp xe điện. Hãy nhìn vào sự chênh lệch: một chiếc xe điện Trung Quốc như BYD có giá dao động từ 30.000 - 40.000 USD, trong khi các mẫu xe cùng thông số từ Tesla, BMW hay Mercedes thường có giá từ 50.000 đến 120.000 USD.

Khi hiệu năng tương đương nhưng giá thành lại rẻ hơn đáng kể, người Trung Quốc dễ dàng chiếm ưu thế. Ngành điện máy gia dụng cũng không ngoại lệ: tủ lạnh, máy giặt hay tivi từ Haier, TCL, Midea thường có giá rẻ hơn từ 15 - 50% so với các đối thủ Hàn Quốc hay Châu Âu.

Nếu như trước đây, người tiêu dùng thường băn khoăn: "Có nên mua đồ Trung Quốc không?" , thì giờ đây câu hỏi đặt ra lại là: "Có lý do gì để phải trả thêm tiền cho một thương hiệu khác?"