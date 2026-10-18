Cách xem tin nhắn đã bị thu hồi ở Zalo và Messenger đơn giản, nhanh nhất

Được coi là một trong những ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Zalo cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho người dùng, trong đó có chức năng thu hồi tin nhắn.

Tính năng thu hồi tin nhắn là hoạt động hoàn tác gửi tin của người dùng. Khi thực hiện hành động này sẽ khiến tin nhắn bị xóa ở cả hai bên tham gia trò chuyện mà chỉ cần thao tác từ một phía người gửi.

Tính năng này có nhiều tác dụng chính như: gỡ bỏ các tin nhắn gửi sai, nhầm lẫn thông tin đã được gửi trong các group hoặc đoạn chat thông thường. Đảm bảo quyền riêng tư mà người gửi mong muốn xóa sau đi quá trình trò chuyện.

Tuy nhiên, chỉ với vài thao tác này, không cần phải sử dụng thêm app xem tin nhắn thu trên Zalo nào khác bạn vẫn có thể dễ dàng xem được tin nhắn đã thu hồi từ đối phương.

Cách đọc tin nhắn Zalo đã thu hồi trên điện thoại Android

Điện thoại Android hay điện thoại Samsung cho phép người dùng đọc lại tin nhắn đã thu hồi trên Zalo, thông qua các bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Vào mục Cài đặt của điện thoại > chọn Thông báo > chọn Cài đặt nâng cao.

Bước 2: Bạn chọn "Bật Nhật ký thông báo" lên và chọn mục "Zalo", rồi bấm chọn dấu mũi tên đi xuống, bạn sẽ thấy được các tin nhắn bị thu hồi.

Bước 3: Chọn mục Zalo và bấm chọn dấu mũi tên đi xuống, bạn sẽ thấy tin nhắn đã thu hồi.

Sau khi mở chức năng hiển thị thông báo cũ. Những tin nhắn bị người khác thu hồi trong Zalo sẽ được hiện trong những mục này.

Xem tin nhắn đã gỡ bỏ trên Messenger trên điện thoại

Bước 1: Mở điện thoại, đi đến “Cài đặt” nhấp vào mục “Thông báo và thanh trạng thái” đi đến mục “Quản lý thông báo”.

Bước 2: Ở mục “lịch sử thông báo” , hãy bật công tắc lên thì mới xem được lịch sử thông báo.

Bước 3: Sau khi bật lịch sử lên, bạn sẽ nhìn thấy được các tin nhắn đã bị thu hồi trên các ứng dụng tin nhắn, điển hình là Messenger.

* Lưu ý: Ở khu vực lịch sử thông báo, có thể bạn chỉ xem được một vài tin nhắn đã gỡ gần nhất thôi nhé.