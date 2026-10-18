Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu 40 công nghệ

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Trung Quốc vừa công bố dự thảo bổ sung 40 công nghệ vào danh mục cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng mặt trời và y sinh.

Động thái này nhằm tăng cường bảo vệ các công nghệ chiến lược và ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ công nghệ cốt lõi ra nước ngoài.

Theo dự thảo do Bộ Thương mại và Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc công bố, trong số 40 công nghệ được bổ sung, có 14 công nghệ dự kiến bị cấm xuất khẩu và 26 công nghệ thuộc diện hạn chế, phải được cấp phép.

Trí tuệ nhân tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 23 công nghệ, bao gồm công nghệ lõi của các mô hình AI lớn, thiết kế chip tiên tiến và xử lý thông tin bằng AI.

Ngoài ra, 12 công nghệ liên quan đến sản xuất pin năng lượng mặt trời và 5 công nghệ y sinh cũng nằm trong danh sách đề xuất kiểm soát.