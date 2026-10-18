Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu 40 công nghệ

| | Kinh tế số

Trung Quốc đề xuất kiểm soát xuất khẩu 40 công nghệ thuộc lĩnh vực AI, năng lượng mặt trời và y sinh.

Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu 40 công nghệ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trung Quốc vừa công bố dự thảo bổ sung 40 công nghệ vào danh mục cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng mặt trời và y sinh.

Động thái này nhằm tăng cường bảo vệ các công nghệ chiến lược và ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ công nghệ cốt lõi ra nước ngoài.

Theo dự thảo do Bộ Thương mại và Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc công bố, trong số 40 công nghệ được bổ sung, có 14 công nghệ dự kiến bị cấm xuất khẩu và 26 công nghệ thuộc diện hạn chế, phải được cấp phép.

Trí tuệ nhân tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 23 công nghệ, bao gồm công nghệ lõi của các mô hình AI lớn, thiết kế chip tiên tiến và xử lý thông tin bằng AI.

Ngoài ra, 12 công nghệ liên quan đến sản xuất pin năng lượng mặt trời và 5 công nghệ y sinh cũng nằm trong danh sách đề xuất kiểm soát.

Theo Ban Thời sự

VTV Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh giác thủ đoạn “nhắn nhầm làm quen”, dẫn dụ đầu tư kiếm tiền

Cảnh giác thủ đoạn “nhắn nhầm làm quen”, dẫn dụ đầu tư kiếm tiền Nổi bật

Ở Nga chỉ chạy có 160km/h nhưng bán sang quốc gia tỷ dân lại vọt lên 360km/h, tàu cao tốc Nga sao "thăng hoa" thế?

Ở Nga chỉ chạy có 160km/h nhưng bán sang quốc gia tỷ dân lại vọt lên 360km/h, tàu cao tốc Nga sao "thăng hoa" thế? Nổi bật

Chip lượng tử Willow của Google giảm bốn mươi lần sai số và đạt độ trung thực kỷ lục

Chip lượng tử Willow của Google giảm bốn mươi lần sai số và đạt độ trung thực kỷ lục

13:34 , 18/10/2026
Người dân tra cứu gì nhiều nhất trên VNeID?

Người dân tra cứu gì nhiều nhất trên VNeID?

11:42 , 18/10/2026
Nam sinh ở Hà Nội bị chiếm tài khoản Zalo, kẻ xấu đe dọa gia đình chuyển tiền

Nam sinh ở Hà Nội bị chiếm tài khoản Zalo, kẻ xấu đe dọa gia đình chuyển tiền

11:10 , 18/10/2026
Tài khoản cô giáo Trần Thị Phượng SN 1983 nhận 300 triệu và gần 17 triệu đồng trong 2 tháng: Công an hỗ trợ rà soát giao dịch

Tài khoản cô giáo Trần Thị Phượng SN 1983 nhận 300 triệu và gần 17 triệu đồng trong 2 tháng: Công an hỗ trợ rà soát giao dịch

10:49 , 18/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên