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Tài khoản cô giáo Trần Thị Phượng SN 1983 nhận 300 triệu và gần 17 triệu đồng trong 2 tháng: Công an hỗ trợ rà soát giao dịch

| | Kinh tế số

Tài khoản cô giáo Trần Thị Phượng SN 1983 nhận 300 triệu và gần 17 triệu đồng trong 2 tháng: Công an hỗ trợ rà soát giao dịch

Cô giáo Hồ Thị Phượng ở Quảng Trị hai lần nhận tiền chuyển nhầm vào tài khoản, gồm 300 triệu đồng trong tháng 9 và gần 17 triệu đồng ngày 16/10/2026, sau đó chủ động trình báo công an để xác minh, hoàn trả cho người chuyển.

Ngày 16/10, Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo và hỗ trợ xác minh, hoàn trả số tiền gần 17 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của chị Hồ Thị Phượng (sinh năm 1983), giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp.

Tài khoản cô giáo Trần Thị Phượng SN 1983 nhận 300 triệu và gần 17 triệu đồng trong 2 tháng: Công an hỗ trợ rà soát giao dịch- Ảnh 1.

ô giáo Hồ Thị Phượng tiến hành các thủ tục, chuyển trả số tiền chuyển nhầm qua tài khoản. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước đó, lúc 9h30 cùng ngày, phát hiện số tiền từ tài khoản không quen biết chuyển đến, chị Phượng đã chủ động trình báo Công an xã để xác minh, trả lại người chuyển nhầm. Qua phối hợp với ngân hàng và lực lượng Công an liên quan, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là anh Hồ Văn Kính (sinh năm 1991), trú tại thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp.

Đây là lần thứ hai chị Phượng chủ động trình báo cơ quan Công an khi nhận được tiền chuyển nhầm. Trong tháng 9/2026, chị cũng đã phối hợp xác minh, hoàn trả số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Phượng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Qua vụ việc, Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị

Theo Nam An

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