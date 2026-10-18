Hàng triệu người có tài khoản Zalo nên biết tính năng này: Dùng miễn phí, tra cứu rất tiện

Tính năng có tên Trợ lý Công dân số, được Zalo ra mắt từ tháng 9/2025. Đây là chatbot AI tích hợp ngay trong ứng dụng, hoạt động 24/7 và không thu phí. Người dùng chỉ cần gõ câu hỏi về thủ tục hành chính hoặc pháp lý, trợ lý sẽ trả lời trong vài giây, thường kèm theo điều luật liên quan để người hỏi có thể tự kiểm tra lại.

Theo Zalo, trợ lý được xây dựng trên mô hình ngôn ngữ lớn do đội ngũ kỹ sư người Việt của công ty tự phát triển từ năm 2023, nên hiểu cách diễn đạt tiếng Việt tự nhiên. Dữ liệu trả lời được lấy từ các nguồn thông tin pháp luật. Tại thời điểm ra mắt, Zalo cho biết nền tảng có 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, đồng nghĩa với việc phần lớn người dùng smartphone tại Việt Nam đều có thể tiếp cận công cụ này mà không cần cài thêm ứng dụng nào.

Zalo có tính năng Trợ lý Công dân số rất hữu ích cho người cần tra cứu thủ tục hành chính (Ảnh: Khả Văn)

Cách sử dụng Trợ lý Công dân số

Trước hết, người dùng nên cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất. Sau đó, mở ứng dụng, nhấn vào tab Khám phá ở thanh menu dưới cùng màn hình và chọn Trợ lý Công dân số. Giao diện hiện ra tương tự các chatbot quen thuộc như ChatGPT hay Gemini: chỉ cần nhập câu hỏi vào khung chat rồi nhấn Gửi.

Tính năng hiện được hướng dẫn sử dụng trên ứng dụng Zalo cho điện thoại thông minh.

Cách mở tính năng Trợ lý Công dân số trên Zalo

Theo Zalo, trợ lý tập trung vào các nhóm chủ đề gần với đời sống như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế và vận hành kinh doanh. Trong thực tế, người dùng có thể hỏi giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký khai sinh cho con, cách tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID, nơi làm lại căn cước khi bị mất, hay hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở.

Ngoài thủ tục, trợ lý còn trả lời được các câu hỏi về mức xử phạt vi phạm giao thông, hoặc tên đơn vị hành chính mới của xã, phường sau khi sáp nhập. Đây là những thông tin nhiều người cần tra cứu nhưng thường mất thời gian tìm đúng văn bản.

Đối với các câu hỏi càng cụ thể, câu trả lời càng sát nhu cầu. Thay vì hỏi chung “làm khai sinh thế nào”, người dùng nên mô tả rõ hoàn cảnh, chẳng hạn “đăng ký khai sinh cho con mới sinh, bố mẹ đã đăng ký kết hôn thì cần giấy tờ gì”. Khi trợ lý đưa ra trích dẫn điều luật, nên mở văn bản gốc để đối chiếu, nhất là với các quy định thường xuyên thay đổi.

Điều cần nhớ là câu trả lời của AI chỉ mang tính tham khảo. Với những việc liên quan đến tài sản lớn như đất đai, thừa kế, hoặc khi có tranh chấp, người dân vẫn nên hỏi lại cơ quan có thẩm quyền hoặc luật sư trước khi thực hiện.

Bên cạnh người dùng cá nhân, các cơ quan, đơn vị có thể liên kết Trợ lý Công dân số vào tài khoản Zalo chính thức (Zalo OA) của mình. Trước đó, một số cổng thông tin cấp phường, như phường Bạch Mai (Hà Nội), đã đăng hướng dẫn liên kết này để hỗ trợ người dân tra cứu dịch vụ công.