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Bắt Trần Thị Thúy An SN 2002

| | Xã hội

Đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Thúy An, sinh năm 2002, quê tỉnh Đồng Tháp; tạm trú khu phố Bình An, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng an ninh mạng phát hiện tài khoản T.P nghi vấn thực hiện hành vi Mua bán trái phép trên không gian mạng xã hội.

Đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Tr. C. Đ., sinh năm: 2005, quê tỉnh An Giang. Nơi ở hiện tại tổ 8C, Khu Phố Bình An, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai là chủ tài khoản T.P. nên đã đưa về trụ sở Công an phường Trấn Biên làm việc.

Quá trình đấu tranh, Đ. khai nhận sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có nickname “T. P.” lên nhóm “Đập đá  nam nữ giao lưu kết nối” để nhắn tin mục đích lừa đảo các đối tượng mua ma túy (chưa bán ma túy cho ai), qua test nhanh Đ. dương tính với ma túy đá và khai nhận mua ma túy qua mạng của một đối tượng tên có nickname “Th. A.”

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Thúy An để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 06 gói nylon hàn kín chứa ma túy đá, 01 kéo bằng kim loại, 01 cân điện tử tiểu ly và 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng Trần Thị Thúy An cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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