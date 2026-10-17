Hé lộ giá bán siêu rẻ của hàng nghìn căn hộ tại cực tăng trưởng hàng đầu Việt Nam

Đồng Nai đang là tỉnh có quy mô kinh tế đứng đầu cả nước nếu chỉ xét riêng các tỉnh, không xét các thành phố trực thuộc Trung ương.

GRDP của tỉnh năm 2025 đạt 677.932 tỷ đồng, xếp thứ 4 cả nước và chỉ đứng sau 03 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Hà Nội và TPHCM. Hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức giao thông, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng nước sâu Phước An, các tuyến đường cao tốc đã và đang triển khai.

Đồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước với hàng chục khu công nghiệp hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, tỉnh có thế mạnh thu hút được một lượng lớn người lao động trên cả nước. Do đó, nhu cầu về nhà ở tại Đồng Nai cũng là một vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Trong những năm gần đây, tỉnh liên tục mở bán nhiều dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp trên địa bàn.

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội quy mô hơn 1,5 ngàn căn tại xã Phước An đang xây dựng. Ảnh: ĐVCC

Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng vừa công bố giá bán bình quân căn hộ tại Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội trên khu đất 2,1ha tại xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, giá bán bình quân diện tích sử dụng thông thủy là 21,436 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chi phí quản lý vận hành.

Dự án trên gồm 2 khối nhà cao 12 tầng, quy mô hơn 1.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.600 người. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, khởi công vào tháng 1/2026, dự kiến block A hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý 2/2027, toàn bộ dự án hoàn thành trong quý 1/2028.

Dự án hiện đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Công trình được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của thành phố, với giá thành hợp lý, chất lượng xây dựng tốt và hạ tầng đồng bộ.

Trước đó, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát, doanh nghiệp vừa có công văn thông báo về việc tiếp tục mở bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 140 căn nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội NXH2 - Khối A thuộc Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân.

Dự án được xây dựng tại khu phố Đồng, phường Phước Tân. Khối A có tổng cộng 275 căn hộ, trong đợt này, chủ đầu tư mở bán 140 căn hộ còn lại. Giá bán căn hộ là hơn 19,8 triệu đồng/m², đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%.