Danh tính người bà giản dị cầm 10 sổ đỏ phát cho các cháu ở TP.HCM: Con dâu tiết lộ bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội được phen xuýt xoa trước đoạn clip ghi lại cảnh phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc giản dị đang phát sổ đỏ cho các cháu của mình. Trong hình, ông bà ngồi ở ghế đá, cầm 1 tập sổ đỏ. Sau đó, người bà lần lượt phát những quyển sổ đỏ cho các cháu. Các cháu của ông bà còn ít tuổi, chỉ khoảng từ 6 - 15 tuổi. Khi nhận quà, các bé đều lễ phép cúi đầu cảm ơn ông bà.

Đoạn clip đã khiến nhiều người tấm tắc, ngưỡng mộ về độ giàu có của ông bà cũng như tình cảm và món quà “khủng” mà ông bà dành cho các cháu. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước: " Ông bà có nhận thêm cháu nuôi nữa không ạ?" ; " Nhìn ông bà rất giản dị nhưng khó ai mà làm lại được ông bà, ngưỡng mộ quá "; " Trend này chắc chỉ mình ông bà làm được thôi ạ ".

Được biết, người bà trong đoạn clip là bà Nguyễn Thị Kiều (65 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TP.HCM).

Bà Kiều lần lượt phát từng quyển sổ đỏ cho các cháu nội, ngoại của mình. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Lê Ánh Lài (38 tuổi) - con dâu của bà Kiều cho biết bà có 5 người con gồm: 3 gái, 2 trai và hiện có 10 cháu nội, ngoại. Tất cả các cháu đều được bà trao sổ đỏ. Với ông bà, cháu nội hay cháu ngoại cũng đều là máu mủ, ruột thịt của mình nên đều được yêu thương, quan tâm như nhau, ai cũng có phần xứng đáng. Phần quà mà ông bà tặng các cháu gồm nhà và đất nằm quanh khu vực phường Phú Mỹ.

Theo chị Lài, bố mẹ chồng đã lớn tuổi nên muốn sớm trao lại tài sản cho con cháu làm vốn, có chỗ ổn định cuộc sống. Người con dâu kể thêm, để có thể gây dựng được khối tài sản làm chỗ dựa vững chắc cho con cháu như hiện tại, bố mẹ chồng của chị đã phải vất vả buôn bán, tích góp suốt nhiều năm.

Bà Kiều làm nghề kinh doanh tạp hóa, ngoài ra còn có nhiều dãy phòng trọ cho thuê. Những năm tháng tuổi trẻ, dành dụm được chút vốn là ông bà lại tiếp tục mua thêm đất đai, nhà cửa.

Hình ảnh vợ chồng bà Kiều và các cháu chụp ảnh kỷ niệm với mỗi cháu 1 quyển sổ đỏ trên tay khiến bao người ao ước. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cả gia đình đã ngồi lại để trò chuyện và thống nhất với nhau trong không khí vui vẻ trước khi ông bà trao sổ đỏ cho các cháu. Mọi người đều hạnh phúc và hài lòng với món quà mà ông bà dành tặng. Bản thân chị Lài cũng dặn các con rằng đây là tài sản quý giá nên phải biết trân trọng, giữ gìn.

Bên cạnh số tài sản đã cho các cháu, vợ chồng bà Kiều vẫn có tài sản riêng để an tâm hưởng tuổi già. Hiện dù đã lớn tuổi nhưng may mắn, ông bà còn khỏe mạnh nên vẫn duy trì công việc hàng ngày chứ chưa nghỉ hẳn.

Trong mắt các con, ông bà là những người sống tình cảm, luôn yêu thương con cháu vô điều kiện. Ông bà cũng là tấm gương cho con, cháu noi theo về sự chăm chỉ, chịu khó.

