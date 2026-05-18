Danh tính người phụ nữ vừa reo lớn vừa chạy nhảy khiến cả khu chợ chú ý, lý do phía sau

Theo Hương Trà | 18-05-2026 - 18:32 PM | Sống

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội với dòng chia sẻ hài hước: "Đang kiếm từng đồng thì bị 50 triệu rơi trúng người".

Mạng xã hội đang chia sẻ một đoạn camera an ninh ghi lại khoảnh khắc khiến cả khu chợ Xóm Lưới (phường Vũng Tàu, TP.HCM) xôn xao. Trong clip, một nữ tiểu thương đang bán hàng thì bỗng nhiên đứng bật dậy, la lớn rồi lao tới chỗ những tiểu thương khác.

Người phụ nữ không kiềm chế được sự vui sướng, bất ngờ khi liên tục la: “Trúng số rồi, tôi trúng số rồi..." Thấy vậy nhiều người trong chợ cũng chạy tới ôm và chúc mừng nữ tiểu thương. Được biết, người may mắn trong clip trên là chị Hồng Ngọc (26 tuổi), đã bán hải sản tại chợ Xóm Lưới.

Khoảnh khắc nữ tiểu thương "vỡ òa" khi biết mình đã trúng số.

Thông tin trên Dân Trí, chị Hồng Ngọc cho hay chị mua vé số của Xổ số Kiến thiết Bình Dương vào ngày 15/5 vừa qua và đã may mắn trúng giải. Số tiền trúng thưởng không quá lớn nhưng đến nay chị cùng các bạn hàng vẫn nhắc, rôm rả kể lại câu chuyện đầy may mắn cùng khoảnh khắc trong đoạn clip đang viral khắp mạng xã hội.

Gắn bó với việc bán hải sản hơn 10 năm tại chợ Xóm Lưới, công việc mỗi ngày của chị Hồng Ngọc bắt đầu từ sáng sớm. Sau giờ bám chợ, chị lại tất bật đón con, về quán xuyến việc gia đình. Dẫu vậy, với chị, góc chợ không chỉ là chỗ mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ những tình cảm thân thiết.

Phát hiện 18 giải xổ số của 1 địa phương trao cho cùng 1 người

Đột kích ngôi nhà ở đường Bờ Tây sông Nhuệ, công an tịch thu 5.430 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Puma, Nike, Adidas

Lời khuyên của bác sĩ: 6 trái cây tuyệt nhất để ăn vào buổi tối, giúp giảm tới 60% nguy cơ bệnh mạn tính

Vì sao nước suối đóng chai lại rẻ đến vậy?

Lời khuyên cho tất cả những ai có thói quen vừa ăn vừa uống

Giải thưởng hơn 100 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục mới

