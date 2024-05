Đạo luật Goo Hara được thông qua, bố mẹ bỏ rơi con cái tại Hàn Quốc không được thừa kế tài sản

Đạo luật Goo Hara đã được Tiểu ban rà soát pháp luật của Ủy ban pháp luật và tư pháp Quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua. Đạo luật này quy định rằng việc người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ cấp dưỡng cho trẻ vị thành niên hoặc có hành vi phạm tội nghiêm trọng, đối xử bất công với vợ/chồng hoặc con cháu trực tiếp của mình là căn cứ dẫn tới mất quyền thừa kế.

Sở dĩ đạo luật được gọi tên Goo Hara là do sau khi cố thần tượng qua đời, anh trai Goo Ki In đã tố cáo mẹ ruột của cả hai bỏ rơi họ. Anh cũng kiến nghị đưa ra luật mới nhằm ngăn chặn mẹ của cả hai nhận được khoản tiền thừa kế tài sản kếch xù do cố thành viên Kara để lại. "Mẹ ruột của tôi - người đã bỏ rơi Goo Hara và bỏ nhà ra đi - đang muốn nhận lại một nửa tài sản thừa kế sau khi em tôi chết", anh của nữ ca sĩ tuyên bố.



Trước đó, đạo luật này từng được Quốc hội khóa 20 đề xuất nhưng bị bác bỏ do hết thời hạn. Đến tháng 6/2022, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đệ trình một dự luật liên quan lên Quốc hội và hiện đã được thông qua.

Việc thông qua đạo luật Goo Hara sẽ thiết lập một "hệ thống về việc mất quyền thừa kế", đồng nghĩa tước quyền thừa kế của bố mẹ ruột nếu họ không thực hiện nghĩa vụ nuôi dạy con cái hoặc phạm tội như lạm dụng trẻ em.