Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở

26-09-2025 - 08:17 AM | Bất động sản

The Belonging Home là dự án cải tạo hai căn hộ liền kề tại Hà Nội. Sau cải tạo, đây sẽ là nơi hiện thực hóa cuộc sống mong muốn của gia chủ: Rộng rãi, tiện nghi, đơn giản nhưng tinh tế.

Hiện trạng của dự án là hai căn hộ liền kề đã hoàn thiện cơ bản tại N03T6 Ngoại Giao Đoàn. Phương án đập thông hai căn để mở rộng diện tích là chắc chắn nhưng để thật sự tạo ra không gian sống rộng rãi, khoa học thì việc phân chia lại mặt bằng công năng và giải quyết các vấn đề về tỉ lệ, cơ cấu diện tích mới là những điểm mấu chốt.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 1.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 2.

Mộc Xinh đã tái thiết để không gian trở nên liền mạch: Đập bỏ các bức tường ngăn cách để phòng khách và bếp mở được rộng; các phòng ngủ và khu sinh hoạt chung được tổ chức lại, tạo sự cân bằng giữa riêng tư và kết nối; giữ lại toàn bộ lô - gia và thay đổi chức năng của một số phòng để giữ kết cấu và nhịp điệu cho công trình.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 3.

Hai phòng khách và hai bếp đối lưng nhau trên thực trạng được gộp thành một phòng khách + bàn ăn + bàn đảo và bếp có diện tích sử dụng lớn gấp đôi. Không những thế, không gian này còn đủ rộng cho khu vực tiền sảnh, một khu vực trưng bày và một góc quầy bar liên thông với bếp.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 4.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 5.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 6.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 7.

Được sắp xếp liền mạch, các khối công năng trong không gian sinh hoạt chung giống như một dòng chảy mượt mà, liên kết các trải nghiệm sống và tạo ra những ký ức đáng nhớ cho các thành viên trong gia đình.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 8.

Nếu không gian sinh hoạt chung là “cầu nối” thì hai “đầu cầu” là 5 phòng ngủ được phân chia thành hai phân khu. Một cho “vùng riêng tư” là phòng ngủ của cha mẹ và con cái, một cho “vùng đa năng” là phòng làm việc cho người lớn + phòng thờ, không gian vui chơi trẻ em và phòng ngủ của khách.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 9.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 10.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 11.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 12.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 13.

Bao trùm toàn bộ không gian của The Belonging Home là gam màu trung tính, bảng vật liệu tự nhiên và ánh sáng dịu nhẹ tạo nên không khí nhẹ nhàng, thư thái. Từ tổng thể tới chi tiết nội thất là những đường nét tối giản chau chuốt của phong cách Janpandi điểm xuyết các chi tiết thô mộc bình dị của Wabi Sabi, thôi thúc cảm xúc chân thật của gia chủ dung hòa vào các biên độ không gian.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 14.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 15.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 16.

Điểm nhấn của công trình nằm ở vật liệu: gỗ, plywood, đá, vải… Sự tiết chế trong từng chi tiết thô mộc mang đến cảm giác gần gũi, trong khi các món đồ rời nhập khẩu khéo léo bổ sung sự tiện nghi và sang trọng.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 17.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 18.

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở- Ảnh 19.

Với Mộc Xinh, The Belonging Home là một minh chứng rõ ràng cho triết lý kiến trúc giao cảm mà chúng tôi theo đuổi: không áp đặt, mà lắng nghe; không chạy theo hình thức, mà nuôi dưỡng tinh thần sống. Trong dòng chảy ngày tháng, không gian và con người càng dung hòa, cuộc sống và kiến trúc càng bền vững.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

