DAP Vinachem (DDV) lãi quý 1 hơn 35 tỷ đồng trong khi cùng kỳ kinh doanh thua lỗ

Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (UpCOM: DDV) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 632 tỷ đồng, tăng 56,6 so với cùng kỳ, nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ là 72.647 tấn, tăng so với sản lượng tiêu thụ trong quý 1/2020 là 25.330 tấn (quý 1/2020 tiêu thụ 47.317 tấn).

Mặc dù chi phí giá vốn cũng tăng cao, tăng mức 53,5% lên 547,8 tỷ đồng, kết quả DDV lãi gộp 84,4 tỷ đồng, tăng trưởng 80,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này ghi nhận gần 1,3 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 282,6 triệu đồng quý 1 năm ngoái chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. Trong khi đó chi phí tài chính kỳ này lại chỉ bằng 1/5 con số cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 2,2 tỷ đồng, chủ yếu là giảm lãi vay do tình hình kinh doanh tốt lên, Công ty ít phải sử dụng đến vốn vay Ngân hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42% so với cùng kỳ năm trước lên 29,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này tăng là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Trong quý Công ty nhận được tiền bồi thường do nhà cung cấp không giao hàng theo quy định nên ghi nhận thêm khoản thu nhập khác 3,4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2020 chỉ ghi nhận vỏn vẹn 82 triệu đồng.

Kết quả, DDV ghi nhận lãi sau thuế 35,5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2020 lỗ 6,2 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch sản lượng DAP sản xuất 252.000 tấn, tăng 21,5% thực hiện 2020, sản lượng tiêu thụ 252.000 tấn, tăng 8,8% thực hiện 2020. Doanh thu tăng 31,1% đạt gần 2.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng, tăng 239% năm 2020. Như vậy mới kết thúc quý 1, DDV đã hoàn thành 26% mục tiêu doanh thu và 52,2% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường cổ phiếu DDV vừa lập đỉnh hồi đầu tháng 3 vừa qua tại mức giá 16.500 đồng/cp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/4, cổ phiếu DDV đóng cửa tại mức 12.500 đồng/cp, giảm 24% từ đỉnh trong vòng hơn 1 tháng.