Đặt 4 thứ này ở ban công khác nào "đuổi khéo" Thần Tài, bảo sao làm mãi chẳng giàu lên

Người xưa có câu: "Ban công là miệng khí của ngôi nhà". Đây là nơi đón gió, ánh sáng và nguồn sinh khí vào bên trong. Vì thế, dù ban công nhà bạn rộng rãi đến đâu, cũng không nên đặt bừa bãi mọi thứ lên đó. Đặc biệt là 4 thứ dưới đây nếu tránh được, gia đình không chỉ thêm phần gọn gàng mà tài lộc, sức khỏe cũng từ đó mà vượng lên thấy rõ.

1. Đừng biến ban công thành kho chứa phế liệu

Nhiều gia đình có thói quen tận dụng ban công làm nơi chất đống thùng giấy, hộp nhựa, chai lọ, đồ cũ… vì nghĩ "để đó chờ lúc bán ve chai". Nhưng thực tế, những món đồ tưởng chừng vô hại này lại vô tình làm tắc nghẽn dòng khí lưu thông trong nhà.

Khi ánh sáng và gió bị cản trở, không gian sống sẽ trở nên ngột ngạt, ẩm thấp. Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng không khí mà còn tạo điều kiện cho muỗi, ruồi, nấm mốc sinh sôi. Thậm chí vào mùa hè, đống giấy bìa dễ bén lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn.

Nếu bạn muốn giữ nhà cửa thông thoáng, dễ chịu và an toàn, tốt nhất hãy dọn sạch ban công. Đôi khi, sự trống trải lại chính là thứ giúp tâm trí ta nhẹ nhõm và cuộc sống hanh thông hơn.

2. Đừng nhốt thú cưng ngoài ban công

Nhiều người nuôi chó mèo nhưng lại cho ra ban công vì sợ bẩn nhà. Họ không biết rằng hành động này không hề tốt. Nếu ban công được lắp kính kín mít, vào mùa hè có thể biến thành một chiếc "lò nướng" với nền nhiệt lên tới hơn 50 độ C cực kỳ nguy hiểm cho thú cưng. Ngược lại, ban công dạng hở lại dễ khiến chúng rơi ngã nếu chẳng may chui lọt qua khe lan can.

Thêm vào đó, nhiều gia đình còn đặt chậu cây hay kệ treo đồ trên ban công. Nếu không cẩn thận, chỉ một cú va chạm nhẹ cũng có thể làm rơi vỡ chậu hoa, gây thương tích cho thú cưng. Một lưu ý khác là một số loại cây cảnh đẹp mắt như thủy tiên, hoa loa kèn hoặc vạn niên thanh đều có độc. Nếu bạn trưng bày ở ban công mà thú cưng cắn phải có thể dẫn đến ngộ độc nghiêm trọng.

Hãy nhớ, yêu thương không phải là nuôi nhốt. Hãy dành cho thú cưng một chỗ an toàn, mát mẻ và đủ tương tác với gia đình.

3. Đừng để gương ở ban công

Nhiều người đặt gương ở ban công với mục đích trang trí hoặc "xua đuổi tà khí". Tuy nhiên, theo phong thủy, gương đặt ở ban công là điều cấm kỵ. Bởi gương có tính phản chiếu mạnh, nếu ánh nắng chiếu vào sẽ tạo ra những tia sáng chói gắt sẽ làm ảnh hưởng đến người đối diện, có thể gây đau đầu, nhức mắt nếu bị phản xạ ánh sáng thường xuyên.

Ngoài ra, gương dễ làm rối loạn luồng khí trong nhà, vô tình phản chiếu những năng lượng xấu ngược lại vào bên trong. Thậm chí, nếu gương ở ban công phản chiếu vào nhà người khác còn có thể gây khó chịu, dẫn đến bất hòa hàng xóm. Đây là điều chẳng ai mong muốn.

Thế nên vì sức khỏe, hòa khí và phong thủy tốt đẹp, tốt nhất bạn nên tránh đặt gương ở ban công. Nếu đã lỡ để, nên dời vào chỗ khuất hoặc thay bằng vật trang trí khác nhẹ nhàng hơn.

4. Tránh trồng quá nhiều cây xanh ở ban công

Trồng cây xanh giúp làm đẹp không gian, thanh lọc không khí. Nhưng trồng quá nhiều cây hoặc chọn loại cây thân lớn, tán rộng che kín ban công lại phản tác dụng. Lý do là ban công vốn là nơi đón sáng và gió, nếu cây quá rậm sẽ che hết ánh sáng khiến phòng khách và các khu vực bên trong trở nên âm u, tối tăm. Không khí cũng dễ bị tù đọng, tạo cảm giác ẩm thấp, bức bí.

Ngoài ra, cây cối quá nhiều sẽ thu hút muỗi, côn trùng nhỏ, nhất là vào mùa mưa. Việc chăm cây cũng trở nên áp lực hơn khi phải tưới, phải tỉa, phải dọn dẹp lá rụng. Thậm chí, có người vì chăm không xuể mà ban công biến thành một vườn cây héo úa, càng khiến không gian trở nên tiêu điều.

Theo quan niệm phong thủy, cây xanh cũng hấp thụ năng lượng trong nhà. Nếu trồng quá nhiều đôi khi lại khiến vượng khí bị suy giảm, ảnh hưởng đến tinh thần và vận khí của gia chủ. Vì vậy, hãy giữ ban công vừa xanh, vừa thoáng và ưu tiên những loại cây nhỏ, dễ chăm, tán gọn và không quá che chắn ánh sáng khi trồng.

