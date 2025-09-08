Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện nhiều sinh vật kỳ lạ khiến các nhà khoa học sửng sốt

08-09-2025 - 15:50 PM | Tài chính quốc tế

Trong một cuộc thám hiểm dưới đáy biển, các nhà nghiên cứu đã ghi lại những hình ảnh khiến cả giới khoa học phải bất ngờ.

Thế giới sinh vật biển kỳ lạ dưới đáy biển Argentina

Theo Schmidt Ocean Institute, vào tháng 8 năm 2025, một cuộc thám hiểm dưới đáy biển tại hẻm núi Mar del Plata ngoài khơi bờ biển Argentina đã mở ra một thế giới sinh vật biển kỳ lạ chưa từng được biết đến. Được thực hiện bởi Viện Hải dương Schmidt (Schmidt Ocean Institute) và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (CONICET), cuộc thám hiểm này đã sử dụng phương tiện điều khiển từ xa (ROV) SuBastian để khám phá độ sâu hơn 3.500 mét dưới mặt biển, gần gấp đôi độ sâu của Grand Canyon.

Live Science cho hay, trong suốt 21 ngày thám hiểm, các nhà khoa học đã ghi nhận hơn 40 loài sinh vật biển mới, bao gồm hải quỳ, hải sâm, sao biển, và các loài động vật không xương sống khác. Một trong những phát hiện đáng chú ý là một loài sao biển có hình dáng giống nhân vật Patrick trong bộ phim hoạt hình Sponge Bob Square Pants, được đặt cái tên là "sao biển mông to". Ngoài ra, một loài hải sâm màu tím được đặt biệt danh là "khoai lang nhỏ" cũng gây chú ý trên mạng xã hội.

Camera rruyền hình trực tiếp từ đáy biển

Theo AP News, cuộc thám hiểm này đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng Argentina, với hơn 1,6 triệu lượt xem trực tiếp mỗi ngày trên YouTube. Nhiều người dân đã theo dõi cuộc thám hiểm từ nhà, lớp học, cửa hàng tạp hóa, quán bar và phòng tập thể dục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế giới biển sâu.

Một con bạch tuộc trong suốt trôi nổi dưới biển sâu. (Nguồn: Schmidt Ocean Institute)

Việc khám phá hẻm núi Mar del Plata không chỉ giúp mở rộng hiểu biết về sự đa dạng sinh học dưới đáy biển mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các hệ sinh thái biển chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Cuộc thám hiểm này cũng là lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc đầu tư vào khoa học và công nghệ để khám phá và bảo vệ những vùng biển sâu chưa được biết đến.

Theo Nguyệt Phạm

