DAT Group - “hạt nhân dẫn đường” chuyển đổi xanh, kiến tạo Net Zero 2050

Chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" được Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam triển khai thường niên từ năm 2012. Trong đó, chứng nhận "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia" nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong đầu tư cho phát triển bền vững, lấy các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị minh bạch làm trụ cột chiến lược.

Đây là lần đầu tiên việc đánh giá doanh nghiệp theo chuẩn ESG được triển khai ở quy mô toàn quốc, với bộ 30 tiêu chí, tham chiếu từ các chuẩn mực quốc tế. Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Hoàng Hiệp - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh đánh giá: "Kết quả hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho những doanh nghiệp đã kiên trì đầu tư phát triển bền vững. Họ là những doanh nghiệp tiên phong, những "hạt nhân dẫn đường" trong hành trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam".

Đồng kiến tạo Net Zero 2050

Việc được vinh danh "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025" tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững mà DAT Group kiên trì theo đuổi. Không chỉ cung cấp giải pháp cho khách hàng, DAT Group còn chủ động áp dụng các tiêu chuẩn xanh trong vận hành nội bộ, đồng hành hiện thực hóa mục tiêu Net Zero bằng những hành động cụ thể.

Tại buổi lễ, Ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc DAT Group chia sẻ: "DAT Group tiếp cận mục tiêu Net Zero thông qua chiến lược tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng song hành với phát triển năng lượng tái tạo. Chúng tôi tích hợp các giải pháp tự động hóa, động cơ hiệu suất cao, hệ thống điều khiển - giám sát vận hành cùng điện mặt trời và lưu trữ điện, qua đó giảm cường độ tiêu thụ năng lượng và phát thải ngay trong quá trình sản xuất, kinh doanh".

ESG - Chiến lược nội tại để phát triển bền vững

Trong suốt hai thập kỷ phát triển, DAT Group luôn kiên định đưa ESG trở thành tiêu chuẩn trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, được cụ thể hóa thông qua chuỗi sáng kiến đổi mới và các hành động thực tiễn. DAT Group nhất quán theo đuổi sứ mệnh trao đi giá trị từ hệ sinh thái giải pháp toàn diện, hiệu quả trong Tự động hóa công nghiệp và Năng lượng tái tạo, phục vụ con người và doanh nghiệp, nâng tầm chất lượng cuộc sống và phụng sự một tương lai thịnh vượng, bền vững cho nhân loại.

Trụ cột Environmental (Môi trường)

Trụ sở chính DAT Group tại TP. Hồ Chí Minh được IFC – World Bank Group chứng nhận đạt chuẩn công trình xanh EDGE Advanced. Công trình đạt mức tiết kiệm 48% năng lượng, 61% nước và 45% năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Song song đó, DAT Group đầu tư hệ thống điện mặt trời công suất 59,4 kWp, kết hợp lưu trữ hybrid 21,31 kWh, giúp giảm khoảng 214,84 tấn CO₂/năm. Việc tích hợp điện mặt trời lưu trữ cho thấy cách tiếp cận dài hạn, hướng tới khả năng tự chủ năng lượng thay vì cắt giảm chi phí ngắn hạn.

Ngoài ra, DAT Group áp dụng đồng bộ các giải pháp chiếu sáng LED, điều hòa thông minh, kết hợp chính sách "văn phòng xanh" nhằm giảm tiêu thụ tài nguyên và phát thải gián tiếp. Đồng thời, DAT Group chủ động giảm sử dụng nhựa dùng một lần, ưu tiên vật liệu tái chế và tái sử dụng vật tư kỹ thuật để hạn chế chất thải công nghiệp.

Trụ cột Social (Xã hội)

Trong trụ cột xã hội, DAT Group đặt trọng tâm vào việc bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua việc triển khai đầy đủ chính sách theo quy định Nhà nước, đồng thời đăng ký nội quy lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tạo nền tảng cho môi trường làm việc minh bạch và ổn định lâu dài.

Không gian làm việc tại DAT Group được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh - nhân văn - sáng tạo, trang bị hệ thống máy lọc nước ion kiềm, ghế ngồi công thái học và không gian mở, tạo điều kiện làm việc thoải mái, nâng cao sức khỏe và hiệu suất cho nhân viên.

Song song đó, DAT Group tích cực triển khai các chương trình vì cộng đồng xã hội như trao tặng hệ thống điện mặt trời cho trường giáo dục chuyên biệt 15/5, trao tặng đèn NLMT tại nhiều phường xã,... mới đây nhất là hệ thống đèn NLMT, thắp sáng toàn bộ tuyến đường Đông Hưng Thuận 10, phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh.

Trụ cột Governance (Quản trị)

DAT Group vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, triển khai các nền tảng ERP, CRM, CDP, workflow số và chữ ký điện tử, kết hợp ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và tối ưu vận hành, qua đó giảm chi phí, cắt giảm phát thải gián tiếp và nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất dữ liệu.

Đặc biệt, DAT Group phát triển các giải pháp AIoT cho quản lý hệ thống và năng lượng, cho phép phân tích hiệu suất và cảnh báo theo thời gian thực, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và chủ động kiểm soát hiệu quả hoạt động.

Trong giai đoạn tới, DAT Group định hướng mở rộng các giải pháp công nghệ và năng lượng xanh, tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu, cung cấp hệ sinh thái giải pháp toàn diện trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, điều khiển thang máy thông minh, điện mặt trời – lưu trữ năng lượng và tổng thầu EPC điện mặt trời.