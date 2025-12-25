Đêm nhạc "Tỏa sáng một biểu tượng" đánh thức một biểu tượng mới tại The Maris Vũng Tàu

Hành trình đa giác quan giữa lòng phố biển

Với tâm huyết của chủ đầu tư TDG Group, sự kiện đã mở ra một không gian trải nghiệm đầy lôi cuốn, thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự. Trong sắc xanh tinh khôi của biển trời, âm nhạc đã trở thành "chất keo" kết nối những tâm hồn đồng điệu, tạo nên một buổi tối lắng đọng và giàu cảm xúc.

Từ chủ đề "Tỏa sáng một biểu tượng", chương trình mang đến màn trình diễn choáng ngợp giữa biển trời và chuỗi hoạt động trải nghiệm cả ngày dành cho quý du khách và quý cư dân tương lai. Khách hàng có dịp thong dong dạo bước giữa Phố Thu - Đông Maris lãng mạn, tham gia các hoạt động thể thao sôi động trên bờ biển riêng tư, hay thưởng thức tinh hoa ẩm thực trứ danh. Mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ để chào đón đông đảo khách hàng về với The Maris Vũng Tàu.

Khách hàng lưu giữ khoảnh khắc đón chào biểu tượng mới Oriana Complex

Sự xuất hiện của danh ca Thanh Hà với chất giọng nồng nàn, đầy trải nghiệm đã biến không gian thưởng nhạc ngoài trời thành một góc trời trữ tình da diết. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, ca sĩ Uyên Linh với nội lực mạnh mẽ đã đẩy sự thăng hoa lên cung bậc cao nhất, khiến khán giả như vỡ òa cảm xúc trong âm nhạc.

Đặc biệt, chủ đầu tư TDG Group còn chuẩn bị niềm vui bất ngờ như một lời tri ân gửi gắm đến những chủ nhân tương lai của The Maris Vũng Tàu, với phần quà rút thăm may mắn là 5 chiếc iPhone 17.

Không dừng lại ở đó, The Maris Vũng Tàu tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của những trải nghiệm đáng nhớ thông qua chuỗi sự kiện sôi động. Gần nhất là đêm nhạc 27/12 sắp tới đây mang chủ đề "Maris's Holiday Sea & Song". Tiếp đó là chuỗi đêm nhạc xuyên suốt từ mùng 3 đến mùng 6 Tết Âm lịch, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lân Nhã, Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Hưng, Thái Chi, Lương Bích Hữu…, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những hành trình khám phá đầy cảm hứng cho du khách và cư dân.

Từ điểm chạm cảm xúc đến tuyệt tác an dưỡng chuẩn Nhật

Trong khoảnh khắc hừng đông chạm vào đường chân trời, Oriana Complex – tòa tháp cuối cùng và cũng là "viên ngọc quý" của The Maris Vũng Tàu – đã chính thức lộ diện. Đây là biểu tượng mới cho hệ sinh thái an dưỡng chuyên sâu chuẩn Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện tại "thủ phủ" resort Chí Linh - Cửa Lấp.

Chính thức ra mắt Oriana Complex - Kiệt tác mang dấu ấn Signature tại The Maris Vũng Tàu

Với mô hình Home Care chuẩn Nhật, Oriana Complex hiện hữu như một lời hẹn về sự vẹn tròn: nơi ông bà được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia tận tâm; cha mẹ tìm thấy sự tĩnh tại để phục hồi năng lượng và con trẻ được tự do lớn lên giữa vòng tay ôm ấp của thiên nhiên thuần khiết.

Sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng biển và vị trí đắt giá trên trục đường 3/2, Oriana Complex được định vị là phiên bản Signature với những giá trị vượt trội. Cư dân không chỉ thừa hưởng hơn 40 tiện ích đẳng cấp của toàn dự án mà còn sở hữu riêng các không gian chuyên biệt cho sức khỏe: từ Phục hồi & Thư giãn, Thể thao năng động đến Dưỡng sinh an lành và Tầm soát sức khỏe định kỳ.

Sức hút của The Maris Vũng Tàu đã được minh chứng qua các giai đoạn giới thiệu các tòa tháp Alaric, Polaris, Atlantic với tỉ lệ đón nhận ấn tượng từ thị trường. Độ "nhiệt" của dự án càng tăng cao khi quỹ căn cuối cùng đang dần trở nên khan hiếm.

Chính thức ra mắt vào ngày 20/12/2025, Oriana Complex là mảnh ghép tinh túy nhất hoàn thiện cộng đồng sống Khỏe - Vui - Năng động. Đây chính là tâm huyết của TDG Group trên hành trình kiến tạo một biểu tượng mới cho phong cách sống: An tâm – An vui – An dưỡng. Một chương mới của cuộc sống viên mãn bên bờ biển đang chờ đón những chủ nhân tinh hoa.