Mặt bằng giá BĐS Bắc Ninh: Việt Yên đang ở đâu trên đường cong tăng giá?

Từ lõi Bắc Ninh đến vành đai mở rộng: Xu hướng dịch chuyển mặt bằng giá

Trong 3–5 năm qua, bất động sản tại lõi Bắc Ninh – trung tâm đô thị, các khu công nghiệp lớn và trục quốc lộ huyết mạch ghi nhận mức tăng giá mạnh. Nhiều khu đô thị hạ tầng hoàn chỉnh, mật độ cư dân cao đã đạt mặt bằng giá cao so với khu vực. Đây là kết quả tất yếu của quá trình phát triển nhanh, nhưng đồng thời cũng cho thấy một thực tế: dư địa tăng giá ngắn hạn tại lõi trung tâm đang dần nén lại khi giá đã tiệm cận ngưỡng cao, trong khi quỹ đất mới không còn nhiều.

Trong bối cảnh này, các khu vực vành đai trở thành điểm hút dòng tiền. Hạ tầng giao thông và công nghiệp được đầu tư đồng bộ, khiến giá đất nhích lên theo từng nhịp phát triển. So với lõi Bắc Ninh cũ, mặt bằng giá tại các khu mở rộng vẫn duy trì một khoảng cách đáng kể. Nhiều khu trung tâm đã phổ biến ở mức 100–200 triệu đồng/m², phản ánh giai đoạn phát triển đã tương đối hoàn chỉnh và dư địa tăng giá không còn quá rộng. Trong khi đó, Việt Yên mới ở mức giá khoảng 60 triệu đồng/m² – tạo ra khoảng chênh đủ lớn để hình thành biên độ tăng giá trung hạn hấp dẫn, đặc biệt với các dự án được quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và có khả năng sớm hình thành cộng đồng dân cư thực.

Việt Yên vì thế là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng dịch chuyển dòng tiền. Hưởng lợi từ công nghiệp hóa và mở rộng đô thị Bắc Ninh, Việt Yên đang chứng kiến sự tăng tốc đồng thời của công nghiệp, đô thị và thương mại – dịch vụ. Sự thay đổi này đặt Việt Yên vào vị trí đặc biệt trên đường cong tăng giá: giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng mới, nơi dư địa còn lớn nhưng các yếu tố nền tảng đã hình thành rõ nét.

Việt Yên Riverside – lợi thế vị trí lõi và quy mô tạo khác biệt

Nằm trong vùng tăng trưởng của Bắc Ninh mở rộng, Việt Yên Riverside là một trong những dự án nổi bật tại phường Việt Yên nhờ lợi thế vị trí và khả năng kết nối thực tế. Dự án tọa lạc tại lõi trung tâm hành chính Việt Yên, nơi tập trung hệ thống cơ quan hành chính công, tiện ích đô thị và cộng đồng dân cư hiện hữu, tạo nền tảng cho nhu cầu an cư và dịch vụ ổn định.

Việt Yên Riverside nằm tại trung tâm hành chính Việt Yên, được quy hoạch đồng bộ theo trục giá trị sinh thái – dịch vụ, định hình chuẩn sống và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Dự án tiếp giáp trực diện Quốc lộ 37, trục giao thương kết nối Bắc Ninh – Hà Nội – Bắc Giang cũ, đồng thời liên thông nhanh tới cao tốc Hà Nội – Bắc Giang và các tuyến tỉnh lộ 295B, 298. Đặc biệt, Việt Yên Riverside nằm kề cụm khu công nghiệp lớn như Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Việt Hàn, qua đó hưởng lợi trực tiếp từ dòng lao động, chuyên gia và nhu cầu ở thực gia tăng mạnh theo quá trình công nghiệp hóa.

Không chỉ dựa vào hạ tầng hiện hữu, Việt Yên Riverside còn được đánh giá cao nhờ khả năng đón đầu các quy hoạch hạ tầng vùng, đặc biệt là định hướng phát triển Vành đai 4 và quy hoạch sân bay Gia Bình trong tương lai, mở rộng không gian liên kết đô thị – công nghiệp – logistics cho toàn khu vực.

Với quy mô 30,1 ha, Việt Yên Riverside được định vị là khu đô thị hoàn chỉnh phát triển theo trục giá trị dịch vụ – sinh thái luôn song hành. Quy hoạch dự án hướng tới sự cân bằng giữa không gian ở, hoạt động thương mại – dịch vụ và hệ sinh thái cảnh quan, trong đó hệ thống hồ điều hòa lớn, công viên và mảng xanh đóng vai trò tổ chức không gian sống và nâng cao chất lượng đô thị. Hệ tiện ích được bố trí đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vận động và thư giãn, góp phần hình thành một môi trường sống an toàn, ổn định và giàu trải nghiệm.

Hiện dự án đã hoàn thiện pháp lý, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn tất, hình hài đô thị đã hiện hữu và sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao, vận hành – thời điểm giá trị thường được thị trường ghi nhận rõ ràng nhất.

Trong tổng thể bất động sản Bắc Ninh mở rộng, Việt Yên Riverside khẳng định vị trí rõ nét trên đường cong tăng giá - nằm trong vùng phát triển sớm của Bắc Ninh mở rộng, vị trí lõi, hưởng lợi trực tiếp từ công nghiệp, hạ tầng và quy hoạch đô thị bài bản.