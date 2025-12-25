Mondelez Kinh Đô ra mắt Bộ sưu tập quà Tết Kinh Đô Lộc cao cấp

Với nhiều gia đình Việt, "thấy Kinh Đô là thấy Tết" đã trở thành thông điệp quen thuộc mỗi khi năm mới cận kề. Hình ảnh hộp bánh Kinh Đô không chỉ báo hiệu mùa đoàn viên, mà còn gợi nhắc những ký ức sum vầy, tinh thần sẻ chia và các giá trị truyền thống được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Bước sang mùa Tết 2026, Mondelez Kinh Đô viết tiếp hành trình di sản khi chính thức ra mắt với Bộ Quà Tết cao cấp Kinh Đô Lộc 2026, nâng tầm lựa chọn trao gửi tình cảm vào dịp tân niên.

Bộ sưu tập được thiết kế theo đa dạng nhu cầu biếu tặng

Năm nay, Mondelez Kinh Đô giới thiệu danh mục quà Tết với quy mô lớn với hơn 30 bộ sản phẩm, được thiết kế phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, từ biếu tặng trang trọng, hiếu kính tổ tiên, đến thưởng thức tại gia.

Lấy cảm hứng từ chữ "Lộc" – biểu trưng cho may mắn, đủ đầy và khởi đầu tốt lành, bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 được thiết kế như một lời chúc trọn vẹn gửi trao trong dịp đầu năm, dành cho gia đình, đối tác và những mối quan hệ trân quý.

Các phiên bản nổi bật trong bộ sưu tập Kinh Đô Lộc 2026 gồm có:

Lộc Thịnh Vượng: mang thông điệp "An Khang – Thịnh Vượng", kết hợp các sản phẩm quen thuộc cùng điểm nhấn là bánh quy LU Choco Lava và bánh bông lan Solite vị Xoài – hương vị mới ra mắt độc quyền cho mùa Tết 2026.

Lộc Vinh Hoa: phiên bản cao cấp với thiết kế cứng cáp, gam xanh trang nhã, tích hợp quai xách tiện lợi, phân phối độc quyền trên kênh thương mại điện tử.

Lộc Phú Quý Đỏ và Phú Quý Vàng: lựa chọn mang đậm sắc Tết truyền thống, phù hợp cho biếu tặng gia đình và đối tác.

Bao bì bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 được nâng cấp với chất liệu và hiệu ứng in cao cấp, sử dụng gam đỏ – vàng đặc trưng, kết hợp các biểu tượng quen thuộc như hoa mai, hoa đào, chim én, phượng hoàng… tạo nên tổng thể sang trọng và mang đậm chất Tết.

Sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh thương hiệu quốc tế và địa phương tạo nên dấu ấn khác biệt cho bộ quà Tết Kinh Đô.

Bên trong mỗi hộp quà là những thương hiệu trong nước quen thuộc như Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC và những thương hiệu toàn cầu hàng đầu như LU, Oreo, Ritz, Slide, Cadbury Dairy Milk.

Toàn bộ sản phẩm Tết của Mondelez Kinh Đô đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Mondelēz International, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng ở mức cao nhất.

"Thấy Kinh Đô là thấy Tết" – Chiến dịch tiếp nối cảm xúc đoàn viên

Tại Mondelez Kinh Đô, tình yêu dành cho người tiêu dùng và các thương hiệu luôn được xem là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Trải qua nhiều thế hệ, Kinh Đô đã trở thành một phần ký ức thân thương, gắn liền với những khoảnh khắc sum vầy và giá trị văn hóa của gia đình Việt. Chính sự yêu mến và tin tưởng ấy là động lực để Mondelez Kinh Đô không ngừng đầu tư vào chất lượng, đổi mới sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

Song hành cùng bộ quà Tết 2026, Mondelez Kinh Đô chính thức khởi động chiến dịch truyền thông với thông điệp quen thuộc "Thấy Kinh Đô là thấy Tết", tiếp tục khẳng định vai trò của thương hiệu như một dấu ấn không thể thiếu trong mùa đoàn viên của người Việt. Dù ở thành phố hay quê nhà, chỉ cần có sự kết nối, có những khoảnh khắc bên nhau và hình ảnh thân quen của Kinh Đô, nơi đó Tết vẫn trọn vẹn và ấm áp.

Để thông điệp ấy lan tỏa rộng khắp, chiến dịch được triển khai đồng bộ trên các nền tảng truyền thông và hệ thống phân phối toàn quốc, với hàng trăm nghìn điểm bán từ kênh truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến các gian hàng chính hãng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop. Song song đó, Mondelez Kinh Đô tiếp tục duy trì mức giá hợp lý ở tất cả các phân khúc, cùng nhiều chương trình ưu đãi linh hoạt, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sản phẩm trong mùa mua sắm Tết.

Người tiêu dùng có thể mua sắm bộ sưu tập Tết của Mondelez Kinh Đô tại kênh bán lẻ truyền thống và gian hàng chính hãng trên kênh thương mại điện tử.

Không dừng lại ở hoạt động truyền thông và bán lẻ, tinh thần sum vầy của chiến dịch còn được lan tỏa qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Năm nay, Mondelez Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng Saigon Co.op triển khai chương trình "Chuyến Xe Hạnh Phúc", trao tặng quà và đưa 900 người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê đoàn viên trên 20 chuyến xe 0 đồng. Mỗi chuyến xe không chỉ chở người về quê ăn Tết, mà còn mang theo sự sẻ chia, yêu thương và hy vọng khi Xuân về.