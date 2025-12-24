FPT Sendo Farm: Siêu thị online "bình ổn" cho cư dân số

Chi tiêu cho thực phẩm thường chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi tiêu hộ gia đình tại khu vực thành thị, khiến giá cả và chất lượng thực phẩm trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Trong bức tranh đó, FPT Sendo Farm đang nổi lên như một mô hình siêu thị online hướng tới nhóm cư dân số tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tập trung giải bài toán mua sắm thiết yếu trong bối cảnh giá cả biến động.

Bài toán thực phẩm an toàn, giá cả bình ổn

Việt Nam có nền nông nghiệp quy mô lớn với hàng triệu hộ sản xuất, song việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên diện rộng vẫn là thách thức kéo dài nhiều năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện chỉ dưới 1% diện tích trồng rau cả nước được chứng nhận VietGAP – tiêu chuẩn cơ bản về thực hành nông nghiệp an toàn; ngay cả khi cộng thêm các tiêu chuẩn khác, tỷ lệ này vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu tiêu dùng nội địa. Trong khi đó, mỗi năm cả nước ghi nhận hàng trăm vụ vi phạm an toàn thực phẩm bị phát hiện và xử lý, cho thấy khoảng cách lớn giữa nhu cầu thị trường và năng lực kiểm soát chất lượng nguồn cung.

Tại các đô thị như Hà Nội và TP.HCM, nơi mật độ dân cư cao và nhịp sống nhanh, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thực phẩm rõ nguồn gốc, có chứng nhận và giá cả ổn định, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố tiện lợi hay giao hàng tức thời như trước đây.

Siêu thị online với phương châm "nay mua – mai nhận"

FPT Sendo Farm được phát triển theo mô hình siêu thị online với phương châm hoạt động "nay mua – mai nhận". Thay vì giao hàng tức thời như các nền tảng on-demand, FPT Sendo Farm tổ chức giao – nhận thông qua các điểm nhận hàng là hệ thống đối tác siêu thị ngay trong khu dân cư, cụm chung cư và tương lai là các tòa nhà văn phòng trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, người tiêu dùng đặt hàng trên nền tảng số và nhận hàng tại điểm nhận cố định gần nơi sinh sống. Mô hình này giúp tối ưu vận hành, giảm chi phí giao nhận chặng cuối – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí logistics – đồng thời đảm bảo điều kiện bảo quản thực phẩm đúng tiêu chuẩn. Đây cũng là cơ sở để Sendo Farm duy trì mức giá được xem là "bình ổn", yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh giá lương thực, thực phẩm có xu hướng biến động theo chi phí đầu vào và logistics.

Ưu tiên nguồn gốc – VietGAP, OCOP và chuỗi cung ứng an toàn

Khác với nhiều nền tảng thương mại điện tử, FPT Sendo Farm đặt trọng tâm vào nguồn gốc và tiêu chuẩn thực phẩm. Các sản phẩm được lựa chọn ưu tiên từ nông sản đạt chứng nhận VietGAP, sản phẩm OCOP – "Mỗi xã một sản phẩm" – và các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã được cơ quan chức năng kiểm chứng. Tính đến năm 2025, cả nước có hơn 8.300 cơ sở sản xuất nông sản được chứng nhận VietGAP cùng hơn 2.000 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa thị trường.

Song song đó, chương trình OCOP tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều địa phương. Riêng tại Hà Nội, các tuần lễ OCOP năm 2025 đã giới thiệu hơn 500 sản phẩm đặc sản vùng miền, cho thấy xu hướng kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất địa phương và người tiêu dùng đô thị ngày càng rõ nét.

Hợp tác thương hiệu lớn, gia tăng độ tin cậy

Bên cạnh nông sản tươi sống, FPT Sendo Farm còn hợp tác với nhiều thương hiệu thực phẩm uy tín như Vissan, Vĩnh Tân Food, Daesang Đức Việt… nhằm cung cấp các sản phẩm thịt sạch và thực phẩm chế biến. Việc kết hợp giữa nguồn nông sản tiêu chuẩn và các thương hiệu lớn giúp FPT Sendo Farm mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường thực phẩm đang bị siết chặt quản lý.

Năm 2025 được xem là giai đoạn cao điểm khi các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên toàn quốc, từ "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" đến các chiến lược tăng cường truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Trong bối cảnh đó, mô hình của FPT Sendo Farm cho thấy lợi thế khi chủ động kiểm soát đầu vào, minh bạch quy trình phân phối và hạn chế khâu trung gian, qua đó đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Không chỉ bán hàng, mà còn thúc đẩy số hóa nông nghiệp

Ngoài vai trò phân phối, FPT Sendo Farm còn tham gia kết nối địa phương và thúc đẩy số hóa nông nghiệp thông qua các tuần lễ nông sản, chương trình giới thiệu đặc sản từ nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Vĩnh Long… trên nền tảng số. Việc đưa nông sản địa phương lên môi trường online không chỉ giúp người tiêu dùng đô thị tiếp cận sản phẩm vùng miền dễ dàng hơn, mà còn mở thêm kênh tiêu thụ bền vững cho các đơn vị sản xuất trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đặt cao các tiêu chí an toàn, minh bạch và giá cả hợp lý, FPT Sendo Farm đang cho thấy hướng đi khác biệt trên thị trường thương mại điện tử thực phẩm. Với mô hình siêu thị online, phương châm "nay mua – mai nhận", nhận hàng tại các điểm đối tác siêu thị cùng cam kết rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm, FPT Sendo Farm được kỳ vọng sẽ góp phần định hình thói quen tiêu dùng mới của cư dân số tại Hà Nội và TP.HCM giữ vững cam kết phục vụ bữa ăn cho một triệu gia đình Việt mỗi ngày.