Cashion đồng hành phát triển cùng trẻ em vùng cao trong dự án “Áo Ấm Yêu Thương”

24-12-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Tiếp nối hành trình vì cộng đồng và phát triển bền vững, vào ngày 13.12.2025, thương hiệu Cashion đã lên đường đến Trường Phổ thông dân tộc bán Trú THCS Dền Thàng, xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai, mang theo những món quà ấm áp và thiết bị học tập dành cho các em nhỏ vùng cao trước thềm mùa đông giá rét.

Cashion được biết đến là thương hiệu trang sức, kim cương đẳng cấp với mức giá trong tầm tay. Với tầm nhìn trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kim cương và trang sức, Cashion theo đuổi sứ mệnh mang đến những sản phẩm chất lượng, thiết kế truyền cảm hứng cùng trải nghiệm mua sắm minh bạch, tinh tế và dễ tiếp cận. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Cashion còn chú trọng phát triển bền vững thông qua các chương trình cộng đồng, đặc biệt là những dự án đồng hành cùng giáo dục và trẻ em.

Dự án "Áo ấm yêu thương" không chỉ đơn thuần là hoạt động trách nhiệm vì cộng đồng mà còn là hành trình gửi gắm niềm tin, sự động viên và khích lệ tinh thần học tập đến các em học sinh nơi điều kiện còn nhiều khó khăn. Thông qua những chiếc áo ấm và trang thiết bị học tập, Cashion mong muốn tiếp thêm động lực để các em vững vàng trên con đường tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và tin tưởng vào tương lai của chính mình.

Những món quà nhỏ với ý nghĩa lớn cho hành trình học tập dài lâu

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Dền Thàng (Lào Cai), Cashion đã trao tặng 410 áo ấm mùa đông và trang bị 01 phòng học vi tính với 11 máy laptop cho cho các em học sinh. Đây là những món quà ý nghĩa, giúp em các tiếp nối hành trình tiếp nhận tri thức ở nơi điều kiện học tập, cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế.

Cashion đồng hành phát triển cùng trẻ em vùng cao trong dự án “Áo Ấm Yêu Thương”- Ảnh 1.

Những chiếc laptop giúp các em tiếp cận đến công nghệ hiện đại và mở rộng kiến thức về thế giới xung quanh.

Mỗi chiếc áo ấm được trao đi là sự sẻ chia kịp thời trước cái lạnh khắc nghiệt của vùng núi phía Bắc, được tích góp từ chính những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ Cashion trong suốt quá trình thi đua và phục vụ khách hàng. Mỗi chiếc laptop dành cho phòng vi tính là thêm một cánh cửa mở ra với tri thức mới, giúp các em từng bước làm quen với công nghệ, nâng cao kỹ năng học tập và mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh. Thông qua chương trình mang ý nghĩa kết nối giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội này, Cashion mong muốn góp phần xây dựng môi trường học tập tốt hơn, bền vững hơn cho học sinh dân tộc thiểu số, nơi mà sự tiếp sức đúng lúc, được tạo nên từ từng đơn hàng và từng hành động tử tế, có thể tạo ra những thay đổi lâu dài.

Cashion và cam kết trách nhiệm xã hội song hành cùng phát triển

Với Cashion, phát triển thương hiệu không chỉ được đo bằng quy mô hay thành tựu kinh doanh, mà còn bằng những giá trị tích cực đóng góp cho cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Cashion kiên định theo đuổi định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, đặc biệt tập trung vào các hoạt động hỗ trợ giáo dục, trẻ em và môi trường.

Cashion đồng hành phát triển cùng trẻ em vùng cao trong dự án “Áo Ấm Yêu Thương”- Ảnh 2.

Dự án "Áo ấm yêu thương" đã diễn ra thành công bởi sợ hỗ trợ nhiệt tình từ quý thầy cô nhà trường và Trung tâm Công tác Xã hội TP.HCM

"Áo ấm yêu thương" là một phần trong chuỗi hoạt động cộng đồng mà Cashion bền bỉ triển khai, với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm đến xã hội. Thương hiệu tin rằng, khi trẻ em được tiếp cận đầy đủ hơn với điều kiện học tập và được nâng đỡ đúng lúc, các em sẽ có thêm niềm tin để vươn lên và kiến tạo tương lai cho chính mình.

Tiếp nối hành trình yêu thương, gieo mầm cho tương lai

Chuyến đi đến Dền Thàng (Lào Cai) không chỉ là một điểm dừng, mà là bước tiếp nối trong hành trình dài mà Cashion đã và đang theo đuổi. Hành trình gieo mầm hy vọng, tiếp sức tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ non trẻ nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Cashion đồng hành phát triển cùng trẻ em vùng cao trong dự án “Áo Ấm Yêu Thương”- Ảnh 3.

Với những món quà ý nghĩa, Cashion hy vọng sẽ giúp các em có thêm động lực để nỗ lực chinh phục ước mơ của riêng mình.

Bằng sự đồng hành chân thành và bền bỉ, Cashion mong muốn mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho ngày mai, để yêu thương không chỉ được trao đi, mà còn được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

