Phim cách nhiệt QUAD USA nhận giải thưởng Smart City Award 2025

Sự kiện diễn ra tại Khách sạn Melia Hanoi do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại đây, QUAD Film đã vượt qua những vòng thẩm định khắt khe để giành chiến thắng tại hạng mục "Giải thưởng Công nghệ cho Cuộc sống thông minh".

Bước tiến mới của công nghệ phim cách nhiệt tại Việt Nam

Khác với các dòng phim truyền thống, QUAD Film thuyết phục Hội đồng chuyên môn nhờ hai công nghệ tiên tiến: Phản xạ nhiệt phủ 48 lớp kim loại quý và Nano Ceramic Hybrid thế hệ mới. Đây chính là "chìa khóa" tạo nên sự khác biệt, hình thành một lá chắn thông minh có khả năng loại 100% tia UV và 99% tia hồng ngoại (IR).

Dù sở hữu chỉ số cản nhiệt vượt trội, giải pháp này vẫn duy trì độ truyền sáng và độ trong suốt hoàn hảo, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng cũng như nội thất xe mà không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. QUAD Film đảm bảo quan tầm quan sát rõ ràng cho tài xế trong mọi điều kiện ánh sáng, khẳng định giá trị thực của một sản phẩm công nghệ cao dành cho đô thị thông minh.

Giải pháp xanh cho đô thị thông minh

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh và bền vững, giải thưởng này là minh chứng cho cam kết của QUAD Film đối với môi trường. Việc ứng dụng công nghệ cách nhiệt vượt trội giúp giảm tải đáng kể cho hệ thống điều hòa ô tô, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Đại diện QUAD Film Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ: "Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận về mặt công nghệ, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những giải pháp thực tế, giàu giá trị nhân văn, đồng hành cùng xu hướng phát triển xanh của tương lai."

Cúp và Chứng nhận Giải thưởng Vietnam Smart City Award 2025 dành cho QUAD Film

Minh bạch trong trải nghiệm khách hàng

Không chỉ dừng lại ở những thông số lý thuyết, QUAD Film chú trọng vào trải nghiệm thực tế. Tại hệ thống Showroom và Flagship Workshop, khách hàng luôn được trực tiếp tham gia các bài thử nghiệm hiệu năng bằng thiết bị chuyên dụng. Việc tận mắt chứng kiến sự chênh lệch nhiệt độ trước và sau khi dán giúp người dùng hoàn toàn tin tưởng vào giá trị thật mà sản phẩm mang lại.

Bên cạnh hiệu năng vượt trội, phim cách nhiệt QUAD Film được bảo hành lên tới 15 năm, khẳng định chất lượng vật liệu và độ bền công nghệ theo thời gian. Chính sách bảo hành áp dụng cho các lỗi phai màu, bong tróc, biến dạng và suy giảm khả năng cách nhiệt trong điều kiện sử dụng tiêu chuẩn, mang đến sự an tâm dài hạn cho người dùng khi lựa chọn giải pháp công nghệ cao của QUAD Film.

Khách hàng được trực tiếp kiểm chứng chất lượng Phim cách nhiệt QUAD tại hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Tăng giá trị thẩm mỹ cho xe

Bên cạnh khả năng chống nóng, QUAD Film còn được các chủ xe yêu thích nhờ khả năng nâng cấp diện mạo xe từ các vị trí kính dán phim cách nhiệt QUAD. Lớp phim với độ tinh xảo cao không chỉ mang lại không gian riêng tư, sang trọng mà còn đảm bảo độ bền bỉ cho nội thất xe dưới cái nắng khắc nghiệt tại Việt Nam. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng bảo vệ và yếu tố thẩm mỹ cao cấp.

Phim cách nhiệt QUAD đảm bảo riêng tư và tăng thẩm mỹ cho xe

QUAD Film: Không chỉ cách nhiệt, mà là hệ sinh thái bảo vệ xe thông minh

Không chỉ dừng lại ở giải pháp phim cách nhiệt đạt chuẩn đô thị thông minh, QUAD Film còn từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo vệ xe toàn diện dành cho người dùng hiện đại. Song hành cùng phim cách nhiệt công nghệ cao là PPF bảo vệ sơn QUAD – lớp giáp trong suốt giúp gìn giữ bề mặt sơn zin trước các tác nhân va quệt, đá văng, trầy xước trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Nổi bật trong danh mục này là PPF DS13S PLUS, dòng phim cao cấp sở hữu khả năng tự phục hồi vết xước nhẹ mà không cần tác động nhiệt, duy trì độ bóng sâu và vẻ ngoài như mới cho xe trong thời gian dài. Bên cạnh đó, Color PPF của QUAD Film còn mang đến giải pháp đổi màu thẩm mỹ, cá nhân hóa phong cách nhưng vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ tối ưu.

Từ chống nóng – bảo vệ sức khỏe, đến bảo vệ sơn và nâng tầm thẩm mỹ, QUAD Film khẳng định vai trò thương hiệu công nghệ vật liệu đồng hành cùng chuẩn sống thông minh và bền vững.

Tầm nhìn và cam kết dài hạn

Với việc được vinh danh tại Smart City Award 2025, QUAD Film tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong, gắn liền giữa công nghệ vật liệu tiên tiến và định hướng phát triển bền vững. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển, mà còn là nền tảng để QUAD Film mở rộng hệ thống Flagship Workshop hiện đại trên toàn quốc, mang đến trải nghiệm dịch vụ đạt chuẩn quốc tế cho cộng đồng người yêu xe Việt. Bằng chất lượng đã được kiểm chứng và cam kết lâu dài, phim cách nhiệt của QUAD Film từng bước định hình "Chuẩn mực mới của phim cách nhiệt" trong kỷ nguyên đô thị thông minh.

Mô hình cửa hàng kiểu mẫu - không gian chuyên nghiệp tại Showroom Flagship Workshop của QUAD Film tại Hà Nội.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin về các dòng phim cách nhiệt công nghệ cao của QUAD Film tại: https://quadfilm.vn/