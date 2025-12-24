Hoacom Media: Hành trình định hình bản sắc trong truyền thông bất động sản Việt Nam

Sau hơn 6 năm theo đuổi con đường truyền thông chuyên biệt cho thị trường bất động sản – một lĩnh vực luôn chuyển động và đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc – Hoacom Media đã từng bước tạo dựng cho mình một bản sắc riêng: bền bỉ, thực chiến và kiên định với giá trị thật. Từ những dự án đầu tiên đến hàng trăm dự án trải dài khắp Việt Nam, doanh nghiệp không chỉ đồng hành cùng sự phát triển của thị trường mà còn góp phần định hình cách làm truyền thông hiện đại trong ngành bất động sản.

Hành trình ấy vừa được ghi dấu khi Hoacom Media được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Bản sắc Việt tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2025 – giải thưởng ghi nhận những doanh nghiệp có bản sắc thương hiệu rõ ràng, năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực trong bối cảnh hội nhập khu vực.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Thị Phương Hoa – CEO & Founder Hoacom Media cho biết: "Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Bản sắc Việt là sự ghi nhận quý báu cho những nỗ lực của Hoacom Media trong việc giữ gìn giá trị Việt. Đây là cơ hội để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, đưa bản sắc đó hòa cùng tinh thần hội nhập quốc tế và kiên định với định hướng phát triển bền vững, đồng hành cùng khách hàng và đối tác bằng tinh thần chuyên nghiệp."

Từ năm 2019, khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn nhiều biến động, Hoacom Media lựa chọn cho mình một hướng đi khác biệt: tập trung vào chiều sâu chiến lược, vào chất lượng của từng sản phẩm truyền thông, và khả năng chạm đến đúng nhu cầu của thị trường. Những trải nghiệm thực tế trong suốt hành trình đó giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nâng tầm tư duy và xây dựng được một phương pháp làm nghề bài bản, hiệu quả.

Song song với hành trình phát triển năng lực, Hoacom Media tập trung gây dựng đội ngũ trẻ, năng động, có nền tảng marketing vững vàng và hiểu biết sâu về bất động sản. Chính tinh thần dấn thân của đội ngũ trẻ, kết hợp cùng tư duy thực chiến, đã trở thành nền tảng để Hoacom Media không ngừng đổi mới và sáng tạo, tạo nên những sản phẩm truyền thông khác biệt và có giá trị lâu dài.

Đội ngũ nhân sự marketing thực chiến, giàu kinh nghiệm của Hoacom Media.

Từ nền tảng ấy, Hoacom Media phát triển hệ sinh thái dịch vụ marketing toàn diện. Nổi bật là năng lực xây dựng concept thương hiệu – tạo bản sắc cho từng dự án; marketing thúc đẩy bán hàng – hỗ trợ hiệu quả cho từng giai đoạn kinh doanh; tổ chức sự kiện quy mô lớn. Đi cùng với đó là năng lực triển khai trọn vẹn chuỗi truyền thông: chiến lược, sản xuất nội dung, ứng dụng AI và booking media được tối ưu theo từng phân khúc từ chung cư, thấp tầng đến nghỉ dưỡng.

Một trong những năng lực tạo nên dấu ấn riêng của Hoacom Media chính là khả năng xây dựng concept và câu chuyện truyền thông cho dự án bất động sản một cách bài bản và xuyên suốt. Từ việc nghiên cứu bối cảnh thị trường, định vị sản phẩm, thấu hiểu khách hàng mục tiêu đến việc phát triển thông điệp cốt lõi, Hoacom Media tham gia vào toàn bộ quá trình "đóng gói" dự án – biến một sản phẩm bất động sản thành một câu chuyện có bản sắc, có cảm xúc và tính thuyết phục cao.

Mỗi concept không chỉ dừng ở hình ảnh hay khẩu hiệu, mà được triển khai nhất quán trên các điểm chạm truyền thông, từ chiến lược, nội dung, sự kiện đến hoạt động bán hàng, giúp dự án ra thị trường với một diện mạo hoàn chỉnh và khác biệt.

Hoacom Media kiến tạo câu chuyện và đóng gói nguyên liệu dự án thành một trải nghiệm hoàn chỉnh – khác biệt ngay từ concept.

Trong hơn 6 năm qua - Hoacom Media đã hiện diện tại hàng trăm dự án trên khắp cả nước – từ Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Bình Thuận và TP.HCM. Nhiều dự án quy mô lớn đã trở thành dấu ấn của Hoacom như chuỗi cao tầng Tecco: Tecco Central Point, Tecco Diamond, Tecco Elite...; chuỗi sản phẩm SGO Group: SGO La Emera Hạ Long, SGO We City Hạ Long, SGO La Porta Phúc Thọ, SGO La Emera Phú Yên..; Gami Eco Charm, Vera Diamond City (Chủ đầu tư Vinaconex), Crown Villas, KN Paradise, Mũi Né Summerland....

Trên chặng đường đó, Hoacom Media không chỉ đồng hành với các chủ đầu tư lớn như SGO Group, Vinaconex Group, Tân Hoàng Minh Group, Sunshine Group, CEO Group, Him Lam Group, Hòa Bình Group, Novaland…, mà còn là "cánh tay nối dài" của các đơn vị phát triển và phân phối dự án, giúp các dự án ra mắt hiệu quả, tạo sức bật mạnh mẽ trong từng giai đoạn bán hàng.

Hoacom Media là đơn vị truyền thông có năng lực tổ chức và vận hành các sự kiện quy mô lớn lên tới 50.000 người.

Bên cạnh đó, Hoacom Media còn tạo dấu ấn với nhiều sự kiện và đại nhạc hội quy mô lớn – nơi thương hiệu của dự án được thổi vào bằng cảm xúc và trải nghiệm. Tiêu biểu có Vân Đồn Wonder Summer 2024 thu hút hơn 50.000 lượt tham dự trong 7 ngày, chuỗi đêm nghệ thuật chào 2025 tại Phố đi bộ Kinh Bắc – Mạnh Đức Victory, hay các sự kiện ra mắt dự án với quy mô trên 500 khách. Những sự kiện này không chỉ lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh dự án mà còn tăng cường kết nối giữa sản phẩm và khách hàng.

Trước danh hiệu Top 10 Thương hiệu Bản sắc Việt 2025, Hoacom Media từng được vinh danh với các giải thưởng uy tín như "Công ty truyền thông bất động sản tốt nhất Việt Nam" tại Dot Property Vietnam Awards 2022 và Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2023 – những ghi nhận cho hành trình nỗ lực bền bỉ và hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp.

Danh hiệu mới tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2025 là bước tiếp theo trên hành trình phát triển ấy – tiếp thêm động lực để Hoacom Media hoàn thiện năng lực, giữ vững bản sắc và đồng hành lâu dài cùng thị trường bất động sản Việt Nam. Đây cũng là dịp nhấn mạnh lại giá trị cốt lõi Tâm – Tín – Thành mà Hoacom Media luôn kiên định theo đuổi, làm nền tảng cho mọi chiến lược và cam kết trong hoạt động truyền thông và marketing.