Geometra chính thức gia nhập thị trường, Vinstyle định hình hướng đi mới cho giày công sở Việt

Định vị rõ ràng, chiến lược dài hạn

Theo đại diện Vinstyle, Geometra không được xây dựng như một sản phẩm mang tính thời vụ, mà là một thương hiệu có định vị rõ ràng và lộ trình phát triển dài hạn. Ngay từ giai đoạn đầu, Geometra tập trung vào phân khúc giày công sở cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng đề cao chất lượng, tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Ở khía cạnh sản phẩm, Geometra lựa chọn hướng tiếp cận chú trọng khả năng sử dụng linh hoạt trong môi trường làm việc hằng ngày. Thiết kế được tiết chế chi tiết, đề cao sự gọn gàng và lịch sự, giúp người dùng dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách trang phục công sở khác nhau. Thương hiệu ưu tiên giá trị sử dụng ổn định và lâu dài, thay vì chạy theo các trào lưu ngắn hạn.

Triết lý phát triển của thương hiệu dựa trên sự cân bằng giữa thị hiếu người Việt và các tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế, chất liệu và độ bền. "Chúng tôi tin rằng người tiêu dùng trong nước hoàn toàn xứng đáng với những sản phẩm ‘Made in Vietnam’ có chất lượng cao, được đầu tư nghiêm túc từ khâu thiết kế đến hoàn thiện," đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Tầm nhìn từ thị trường nội địa đến quốc tế

Tầm nhìn của Geometra là từng bước trở thành thương hiệu dẫn dắt thị trường giày công sở nội địa, lấy nền tảng Việt Nam làm điểm tựa để hướng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực trong tương lai. Thay vì mở rộng ồ ạt, Vinstyle lựa chọn chiến lược phát triển có kiểm soát, ưu tiên xây dựng uy tín thương hiệu và sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Điều này được thể hiện qua việc Geometra đầu tư mạnh vào nghiên cứu sản phẩm, tối ưu trải nghiệm sử dụng và xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với tính chuyên nghiệp, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt.

Showroom trưng bày sản phẩm giày công sở của Geometra. Ảnh: Vinstyle

"3 thật" – giá trị cốt lõi tạo nền móng thương hiệu

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Geometra là hệ tư tưởng "Giá trị thật trao niềm tin" đúc kết cùng với tôn chỉ "3 Thật". Cụ thể, "sản phẩm thật" thể hiện ở các thiết kế nguyên bản, đa dạng kiểu dáng, phù hợp môi trường công sở đương đại. "Chất lượng thật" đến từ việc tuyển chọn nguyên liệu kỹ lưỡng và quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo độ bền, sự thoải mái và tính ổn định khi sử dụng. Trong khi đó, "giá trị thật" là cam kết mang đến trải nghiệm xứng đáng với chi phí mà khách hàng bỏ ra.

Theo đánh giá của Vinstyle, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tỉnh táo và ưu tiên giá trị lâu dài, việc kiên định với những giá trị "thật" là yếu tố then chốt giúp thương hiệu tạo khác biệt bền vững.

Một mẫu giày công sở với form dáng hiện đại, màu sắc tối giản, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Ảnh: Vinstyle

Bước đi chiến lược về phân phối

Để nhanh chóng tiếp cận thị trường, Geometra lựa chọn hợp tác với các đối tác phân phối uy tín trong lĩnh vực thời trang công sở. Trong đó, việc ký kết hợp tác chiến lược với Việt Tiến được xem là bước đệm quan trọng, giúp thương hiệu mở rộng độ phủ tại các đô thị lớn ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với một thương hiệu mới.

Theo kế hoạch, sản phẩm Geometra sẽ hiện diện tại các điểm bán trọng yếu ở Hà Nội và TP.HCM trong đầu năm 2026, trước khi mở rộng ra các khu vực khác.

Kinh doanh song hành cùng trách nhiệm xã hội

Bên cạnh mục tiêu thương mại, Vinstyle cho biết Geometra sẽ theo đuổi mô hình phát triển gắn với trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cam kết trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để đóng góp cho Quỹ hỗ trợ trẻ em tự kỷ, xem đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững.

"Mỗi sản phẩm Geometra không chỉ là một đôi giày công sở, mà còn là sự chia sẻ giá trị với cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi bước chân của khách hàng đều mang theo ý nghĩa tích cực," đại diện doanh nghiệp cho biết.

Định hướng năm 2026

Nhân viên tư vấn nhiệt tình tại Geometra store. Ảnh: Vinstyle

Trong năm 2026, Vinstyle đặt trọng tâm vào việc tối ưu hóa độ phủ thương hiệu Geometra trên toàn quốc, song song với mở rộng mạng lưới phân phối và phát triển hệ thống cửa hàng độc lập. Về truyền thông, thương hiệu sẽ đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng số, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm mua sắm trực tiếp và trực tuyến.

Đồng thời, Geometra sẽ liên tục cập nhật các xu hướng thời trang quốc tế, đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhưng vẫn giữ vững triết lý thiết kế và giá trị cốt lõi đã đặt ra từ đầu.

Với chiến lược rõ ràng và định hướng phát triển bền vững, Geometra được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới trên thị trường giày công sở Việt, đồng thời là bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu nội địa của Vinstyle.

