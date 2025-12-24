Lifetec giải bài toán xử lý nước cho đô thị hóa bền vững

Đô thị hóa nhanh và áp lực lên hạ tầng nước

Việt Nam bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh nhất trong hơn hai thập kỷ. Nhiều đô thị loại I, II mở rộng quy mô dân số và diện tích, trong khi các khu công nghiệp – khu chế xuất xuất hiện với mật độ dày đặc hơn, đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương. Điều này đặt ra yêu cầu lớn cho hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải và đảm bảo nguồn nước sạch cho sinh hoạt – sản xuất.

Theo các chuyên gia quy hoạch, hạ tầng nước là một trong ba trụ cột của đô thị thông minh bên cạnh năng lượng và giao thông. Nếu tải lượng nước thải tăng nhanh nhưng hệ thống không thể xử lý kịp, đô thị sẽ đối mặt với nguy cơ ngập úng, ô nhiễm và gián đoạn hoạt động kinh tế. Do đó, công nghệ nước không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà là yếu tố quyết định khả năng phát triển bền vững của đô thị.

Hiện nay, bốn nhóm ưu tiên đang được nhiều địa phương đặt lên hàng đầu:

Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp đạt chuẩn

Giảm áp lực cho hệ thống thoát nước truyền thống

Triển khai công nghệ tái sử dụng nước nhằm giảm khai thác nguồn nước tự nhiên

Tích hợp hệ thống giám sát – cảnh báo theo thời gian thực

Đáp ứng nhu cầu thị trường, giải pháp xử lý nước Lifetec được đánh giá là lựa chọn ưu việt nhờ nền tảng công nghệ toàn diện, gắn liền với mục tiêu phát triển xanh.

Đội ngũ chuyên gia – chuyên viên của Lifetec

Công nghệ nước – trụ cột của đô thị thông minh

Xu hướng toàn cầu cho thấy tái sử dụng nước không còn là mô hình thí điểm mà đã trở thành cấu phần chính của chiến lược đô thị bền vững. Các công nghệ màng MBR, UF/RO hay EDI cho phép:

Xử lý sâu, hiệu suất cao

Giảm đáng kể lượng nước thải ra môi trường

Tái sử dụng nước cho tưới cây, rửa đường, làm mát, xả toilet hoặc cấp công nghiệp

Giảm phụ thuộc vào nước mặt – nước ngầm

Tối ưu chi phí vận hành và kiểm soát chất lượng nước

Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng cho mô hình đô thị tái sử dụng nước, khi tốc độ đô thị hóa đi kèm rủi ro thiếu hụt tài nguyên nước. Các khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh công nghiệp phía Bắc đã bắt đầu đưa tiêu chí tái sử dụng nước vào định hướng quy hoạch.

Lifetec – đối tác công nghệ nước cho mô hình đô thị hiện đại

Lifetec là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu hàng đầu trên thế giới

Xuất phát từ hệ sinh thái VIETCHEM và hơn 10 năm phát triển trong lĩnh vực giải pháp xử lý nước, Lifetec đang mở rộng mạnh sang mảng hạ tầng nước đô thị với bốn nhóm giải pháp chủ lực:

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ MBR

Giải pháp tái sử dụng nước với UF – RO – EDI

Thiết bị đo lường – giám sát nước thời gian thực

Hóa chất – vật tư cho nhà máy nước, khu công nghiệp và khu đô thị

Lifetec là đối tác chiến lược của các thương hiệu nổi tiếng như KingLee, Vi-CHLORiNE

Sự hợp tác với các thương hiệu quốc tế như Samyang, King Lee, Zen, Hach,… giúp Lifetec đảm bảo danh mục sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp mô hình đô thị thông minh và yêu cầu quản trị vận hành hiện đại.

Vai trò của Lifetec trong nâng cấp hệ thống nước đô thị

Công nghệ MBR – "xương sống" trong xử lý nước thải đô thị

MBR được xem là công nghệ ưu tiên nhờ:

Diện tích xây dựng nhỏ, phù hợp không gian đô thị hạn chế

Hiệu quả xử lý ổn định, chất lượng nước đầu ra cao

Khả năng nâng cấp công suất dễ dàng

Độ tin cậy vận hành cao

Lifetec cung cấp đồng bộ thiết bị, màng lọc và hóa chất tối ưu, giúp nhà máy kéo dài tuổi thọ màng, giảm chi phí bảo trì và duy trì hiệu suất xử lý trong thời gian dài.

Tổ hợp UF – RO cho tái sử dụng nước

Để tái sử dụng nước phục vụ các mục đích không tiếp xúc trực tiếp, Lifetec triển khai:

Màng UF/RO chất lượng cao

Hóa chất chống cáu cặn – vệ sinh màng

Hệ thống giám sát tự động

Nguồn nước sau xử lý đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ nhu cầu đô thị như tưới cây, rửa đường, cấp cho hệ thống làm mát hoặc tái cấp vào sản xuất công nghiệp.

Hóa chất xanh – "mảnh ghép" quan trọng của đô thị thông minh

Phù hợp xu hướng green-tech, Lifetec giới thiệu nhóm hóa chất bền vững bao gồm:

Anti-scalant tiết kiệm năng lượng

Hóa chất tẩy rửa màng thân thiện môi trường

Giải pháp khử khuẩn hiệu quả cao cho nước tái sử dụng

Chế phẩm kiểm soát vi sinh cho hồ điều hòa

Những giải pháp này giúp hệ thống vận hành ổn định, giảm phát thải hóa chất và nâng cao độ tin cậy trong quản lý nước đô thị.

Đồng hành cùng đô thị Việt Nam trong tiến trình xanh hóa

Khi các đô thị lớn đặt mục tiêu giảm phát thải, tăng tỷ lệ tái sử dụng nước và số hóa toàn bộ dữ liệu nước thải, sự xuất hiện của các doanh nghiệp công nghệ như Lifetec tạo ra nền tảng kỹ thuật cần thiết cho sự chuyển đổi này.

Ba trụ cột giải pháp mà Lifetec tập trung gồm:

Tối ưu công nghệ để giảm chi phí đầu tư và vận hành

Nâng hiệu suất xử lý, đảm bảo nước đầu ra đạt chuẩn ngày càng cao

Hướng tới bền vững qua giảm khai thác tài nguyên và giảm phát thải

Đây cũng là những tiêu chí lõi trong chiến lược phát triển đô thị thông minh mà nhiều địa phương đang triển khai đến năm 2030.

Tái sử dụng nước – xu hướng tất yếu của 10 năm tới

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực về nguồn nước ngày càng lớn, tái sử dụng nước không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đã trở thành giải pháp bắt buộc của chiến lược quản lý nước đô thị. Các hệ thống xử lý cần được nâng cấp đồng bộ, tích hợp công nghệ tự động, giám sát dữ liệu thời gian thực và tối ưu hóa vận hành.

Với hệ sinh thái thiết bị – hóa chất đa dạng, năng lực triển khai mạnh và kinh nghiệm lâu năm trong xử lý nước công nghiệp, Lifetec đang khẳng định vai trò đối tác công nghệ nước của nhiều đô thị, khu công nghiệp và các chủ đầu tư hạ tầng trên cả nước.

