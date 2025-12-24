Chứng khoán SBSI bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Ngày 23/12/2025, theo nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, UpCom: VUA) chính thức công bố và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng phù hợp với định hướng điều hành mục tiêu và lộ trình tăng trưởng dài hạn của công ty.

Ông Nguyễn Tiến Dũng là lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, với nền tảng chuyên môn bài bản và hơn 20 năm gắn bó với thị trường tài chính Việt Nam. Ông tốt nghiệp Cử nhân Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và có bằng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG).

Trong quá trình công tác, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và điều hành cấp cao tại các công ty chứng khoán lớn, đặc biệt có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới, ngân hàng đầu tư và quản trị kinh doanh: Giám đốc Khối Kinh doanh CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS); Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân tại CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS); Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS) và Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư tại CTCP Chứng khoán HDB (HDBS). Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Dũng đã từng là giảng viên tại khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

SBSI tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ông Dũng được kỳ vọng tăng cường năng lực điều hành, quản lý trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn có nhiều thách thức, cơ hội mới, đưa SBSI sang một giai đoạn phát triển mới.

"Trong giai đoạn phát triển mới, SBSI sẽ tập trung củng cố nền tảng tài chính vững chắc, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhằm mang tới các giải pháp đầu tư minh bạch, hiệu quả và bền vững cho khách hàng. Tôi tin rằng sức mạnh cốt lõi của SBSI nằm ở con người và văn hóa doanh nghiệp. Ban điều hành sẽ ưu tiên xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp, kỷ cương, đổi mới liên tục để tạo đà tăng trưởng dài hạn." - Ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ tại Lễ công bố và tiếp nhận quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc SBSI.

Trong thời gian qua, SBSI tập trung củng cố nền tảng hoạt động, hoàn thiện hệ thống quản trị, đồng thời mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh nội tại, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty.

Thông tin về SBSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) được thành lập năm 2008, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn cầu. Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, SBSI từng bước khẳng định vị thế là một định chế tài chính uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính – đầu tư theo chuẩn mực chuyên nghiệp và minh bạch. Với nền tảng quản trị doanh nghiệp bài bản, đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu cùng mạng lưới đối tác chiến lược rộng khắp, SBSI là đối tác của nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như KPMG, IFC, Bitagco, Vietcombank, BIDV, VietinBank....