Đất Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ bắt đầu tăng giá

Ghi nhận cho thấy, tại khu vực xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn); xã An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Hòa Phú , Tân Đông Thạnh (huyện Củ Chi); xã An Thới Đông, Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An (huyện Cần Giờ)... giá bất động sản bắt đầu tiến sát đến mốc giá của cuối năm 2021. Các lô đất nền, nhà riêng lẻ bán ra thời điểm này đã tăng giá 7-10% so với cùng kì năm ngoái (tuỳ lô, vị trí). Tuy nhiên vẫn thấp hơn khoảng 15-7% so với giá của năm 2021.

Các lô đất mặt tiền tại Hóc Môn hiện giao dịch giá từ 30-80 triệu đồng/m2; nền đất trong hẻm giá dao động từ 20-45 triệu đồng/m2, tùy khu vực. Hiện tại giao dịch diễn ra ổn định ở các nền đất giá từ 2,5 đến 3,5 tỉ đồng; các căn nhà riêng giá từ 3-6 tỉ đồng/căn. Mức giá này đã tăng khoảng 50-150 triệu đồng so với thời điểm đầu năm 2024. Theo môi giới, lượng khách liên hệ đi tìm hiểu đất đai đã tốt hơn giai đoạn trước. Khách mua phần lớn là người ở thực, mua đất xây nhà, hoặc đầu tư nhưng xác định dài hạn, không lướt sóng.

Tại Cần Giờ, nhà đất cũng có dấu hiệu tăng nhịp trong các tháng đầu năm 2025. Các lô đất vườn, đất thổ cư tại xã Cần Thạnh, Long Hoà, Tam Thôn Hiệp được rao bán khá nhiều. Mức giá từ 10-40 triệu đồng/m2 (tuỳ loại hình, vị trí) có giao dịch trở lại sau thời gian im ắng. Trong đó, các lô đất mặt tiền biển, nằm trong phạm vi khu cảng biển lấn biển Cần Giờ được quan tâm. Việc môi giới vin vào thông tin siêu dự án biển Cần Giờ được phê duyệt đầu tư đã đẩy nhu cầu thị trường gia tăng. Nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến các lô đất tại khu vực Long Hòa và Cần Thạnh – địa phận tọa lạc của Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. So với đầu năm 2024, giá đất khu vực này đã tăng trên dưới 10%.

Chẳng hạn, lô đất mặt tiền đường Lương Văn Nho, Cần Thạnh (Cần Giờ) diện tích 1.524m2, trong đó 984m2 thổ cư hiện đang rao bán giá 26,5 triệu đồng/m2. Giá này đã tăng khoảng 100 triệu đồng so với giá thời điểm đầu năm 2024.

Giá đất nền Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ nhích giá trên dưới 10% so với cùng kì năm ngoái. Ảnh: Tiểu Bảo

Theo các môi giới khu vực, hiện thông tin khu đô thị lấn biển Cần Giờ được phê duyệt đang tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư. Các lô đất có giá từ 20-30 triệu đồng/m2 quanh khu vực này có giao dịch. Nhà đầu tư kì vọng vào việc tăng giá khi siêu dự án 9 tỉ US đi vào hoạt động.

Tại Củ Chi, thị trường nhà đất chưa có nhiều biến động, song so với thời điểm 2023-2024, hiện giao dịch đã tốt hơn. Môi giới đăng tin rao bán bất động sản khá nhiều. Mức độ quan tâm của người mua đã tăng so với cùng kì năm ngoái.

Các thông tin về hạ tầng, quy hoạch đang thúc đẩy tâm lý người mua trở lại các thị trường này sau gần 3 năm im ắng. Theo quy hoạch, trong 22 đơn vị hành chính cấp huyện của Tp.HCM có 5 huyện ngoại thành gồm: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Theo mục tiêu đến năm 2030, 5 huyện ngoại thành được quy hoạch phát triển thành 5 thành phố vệ tinh của Tp.HCM.

Trong một hội thảo về quy hoạch phát triển 5 huyện ngoại thành đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, cả 5 huyện ngoại thành TPHCM đều chọn phương án thành phố trực thuộc. Đây cũng là đề xuất của tổ chuyên gia khi tư vấn cho UBND TPHCM trong định hướng phát triển bền vững.

Còn nhớ, vào đầu năm 2024, 5 huyện ngoại thành Tp.HCM được đề xuất xây dựng thành 3 thành phố. Trong đó, thành phố phía Bắc (Củ Chi và Hóc Môn), thành phố phía Tây (Bình Chánh) và thành phố phía Nam (Nhà Bè và Cần Giờ). Đề xuất trên được nêu trong dự thảo quy hoạch Tp.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hai huyện Hóc Môn và Củ Chi với định hướng phát triển sinh thái nông nghiệp - nông thôn, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp sinh thái, dịch vụ. Trong đó, huyện Hóc Môn sẽ là trung tâm hành chính, chính trị của thành phố phía Bắc. Thành phố phía Nam gồm huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Cần Giờ sẽ là trung tâm kinh tế biển, cảng trung chuyển quốc tế, công nghiệp gắn với cảng, du lịch sinh thái, bảo tồn sinh quyển.

Nhiều nhà đầu tư kì vọng các thông tin này sẽ khiến bất động sản Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ có diễn biến mới. Có thể thấy, sau thời gian nhà đất giảm giá, hiện hoạt động thị trường các khu vực này đã rục rịch trở lại. Mặc dù giao dịch chưa bùng nổ và chưa lan rộng toàn thị trường nhưng động thái quay trở lại của nhà đầu tư cho thấy niềm tin về mức độ tăng giá trong tương lai.