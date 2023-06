Hòn non bộ hay tiểu cảnh giả sơn thuộc về nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa mô hình những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong ngôi nhà hay sân vườn,

Ngoài tác dụng mang đến vẻ đẹp, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, hòn non bộ còn mang đến sự cân bằng âm dương, tạo vượng khí cho nơi ở. Các yếu tố như núi, dòng nước, hang động, cây cối, thuyền bè… được phối hợp rất tinh xảo, tạo nên sự lưu thông về ngũ hành.

Đặt hòn non bộ trong nhà có tốt không?

Trước băn khoăn của nhiều độc giả VTC News rằng việc đặt hòn non bộ trong nhà liệu có thực sự tốt hay không, chuyên gia phong thủy - kiến trúc sư Phạm Cương cho biết: Theo phong thủy thì “sơn quản nhân đinh, thủy quản tài”, nghĩa là "sơn" ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, "thủy" lại ảnh hưởng đến tài vận của chủ nhà.

Vì thế, non bộ trong nhà nếu được đặt đúng vị trí tốt theo phong thủy huyền không thì sẽ giúp vượng đinh, tức gia đình có phúc, người già sống thọ, đông con đông cháu, học hành thành tài. Ngược lại, nếu đặt tùy tiện không đúng vị trí thì nó không có tác dụng, thậm chí còn có thể gây hại.

Đối với những hòn non bộ đặt trong nhà, nên tìm vị trí góc gọn gàng, không chắn lối đi lại hoặc các cửa phòng. Cần lưu ý non bộ chỉ đặt dưới tầng 1, không đặt ở các tầng cao, sân thượng vì sẽ tạo cảm giác đè nén trên đầu gia chủ, khiến gia đình không phát triển được.

Hòn non bộ nên được đặt ở vị trí thoáng đãng trong nhà.

Chuyên gia Phạm Cương chia sẻ thêm, nếu chọn vị trí phía trước nhà thì giữa non bộ với cổng và cửa phải có khoảng cách đủ rộng. Không nên đặt non bộ quá sát cổng vào hoặc cửa chính vào nhà, sẽ làm hẹp minh đường, cản trở khí vào nhà.

Bên cạnh vị trí, cần quan tâm đến hình dáng, kích cỡ phù hợp. Kích cỡ hòn non bộ cần tương xứng với sân vườn và ngôi nhà. Non bộ nên chọn loại làm từ đá tự nhiên, có hình dáng đẹp, đỉnh không quá nhọn. Số lượng hòn nên làm số lẻ như 1, 3, 5, được coi là số sinh.

Non bộ đặt trong nhà nên chọn loại kích thước vừa phải (cao dưới 1 m). Còn non bộ đặt ngoài sân vườn nên cao vừa phải, không nên thiết kế non bộ quá to và cao che mất mặt tiền nhà; hoặc làm quá nhỏ sẽ không có tác dụng.

Tiểu cảnh non bộ đồ sộ ngoài trời.

Trên đây là những phân tích của chuyên gia phong thủy - kiến trúc sư Phạm Cương về phong thủy của hòn non bộ, những thông tin này sẽ giúp độc giả có cơ sở tham khảo và nghiên cứu thêm.