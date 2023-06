Ngẩn ngơ trước đầm sen trắng tinh khôi ngay khoảng sân trước nhà với chi phí chỉ 280.000 đồng

Cứ đến tháng 6, tháng 7 là hoa sen lại ngập tràn khắp nơi, nhẹ nhàng toả hương thơm ngát. Chắc hẳn rằng, chỉ cần nhìn thấy loài hoa này, bất cứ ai cũng dễ dàng ngẩn ngơ, chìm đắm trước vẻ đẹp của nó. Thế nhưng, nếu được ngắm nhìn tận mắt vẻ đẹp nên thơ và ngọt ngào của đầm sen do chính tay chị Ngọc Phương (42 tuổi, hiện đang làm giáo viên dạy Ngữ văn tại Hà Nội) cắm, bạn sẽ phải trầm trồ mãi không thôi.

"Là một người yêu văn chương và cái đẹp, mình cũng có sở thích chụp ảnh và cắm hoa", chị Phương giới thiệu về mình.

Một góc đầm sen ngay tại khoảng sân trước nhà được chị Phương tự tay cắm và sáng tạo.

280.000 đồng tiền hoa cùng 1 tiếng trang trí và đầm sen rực rỡ ngay tại khoảng sân trước nhà

"Mình rất yêu hoa sen và năm nào cũng cắm nhiều bình sen với những chủng loại khác nhau. Vì yêu thích cắm hoa và cũng thường xuyên cắm nên mình muốn tìm tòi những ý tưởng mới để việc chơi hoa trở nên mới mẻ, thú vị hơn. Những năm trước đây, mình đã từng quay video quá trình nở của hoa sen, cắm một "đầm" sen trong nhà. Nhà mình ở chung cư nhưng may mắn có một mảnh sân nhỏ phía trước. Mình đã ấp ủ ý tưởng cắm một "đầm" sen từ lâu nhưng chưa có thời gian thực hiện.



Năm học vừa qua, mình rất bận rộn với việc dạy học sinh khối 9, 12 và kèm con thi vào lớp 10 nên ít thời gian chơi hoa. Vì vậy, sau khi kết thúc năm học và con thi xong, mình quyết định tự thưởng cho bản thân một buổi sáng thong thả với hoa và thực hiện ý tưởng cắm đầm sen trắng.

Để cắm đầm sen này, mình mất khoảng 1 tiếng lên bình và bày lá trang trí. Còn khâu dưỡng hoa thì mình thực hiện từ tối hôm trước và cũng rất nhanh thôi", chị Ngọc Phương chia sẻ.

Đầm sen được chị Phương thực hiện một cách ngẫu hứng.

Nếu nhìn thoáng qua những hình ảnh này, chắc hẳn ít người hình dung diện tích sân trước nhà chỉ rộng vỏn vẹn 9m2.

"Sân trước nhà mình rộng 9m2. Mình cắm đầm hoàn toàn ngẫu hứng và theo mình biết thì chưa ai cắm theo cách thức này. Trong lúc cắm, mình cố gắng sao cho tự nhiên, giống đầm sen thật nhất. Vì có cả hoa, lá, đài và nụ nên đầm sen khá giống thật và rất vui mắt.

Cắm đầm sen thật ra không cần quá nhiều hoa nhưng phải có thật nhiều lá thì đầm mới đẹp và giống thật. Rất may là mình được shop quen chọn cho hoa đẹp và tặng nhiều lá, đài, nụ để đầm thêm sinh động. Mình cũng quen cắm sen nên cắm nhanh và không có khó khăn gì. Vất vả nhất chỉ là khâu bê bình và dọn cánh. Ngoài ra khâu bày lá để che bình cho giống đầm sen thật hơi tỉ mỉ một chút. Lá sen khá chóng héo khi ra gió cũng là một điểm đáng tiếc", chị Phương nói tiếp.

Bí quyết chơi hoa sen bền và nhàn

Bạch liên là dòng hoa sen nổi tiếng nhanh tàn, dễ rụng nhưng vì bông to và hương thơm ấn tượng nên chị Ngọc Phương vẫn lựa chọn để cắm tại khoảng sân nhỏ trước nhà lần này.

Hoa sen đẹp - đó là điều không thể phủ nhận. Dù thuộc dòng hoa nào thì hoa sen cũng đều mang 1 nét đẹp riêng, không hoà lẫn, và hương thơm vô cùng dễ chịu. Đó cũng là lý do dù khó chơi bền như các loài hoa khác nhưng các chị em vẫn luôn dành nhiều sự ưu ái mỗi độ hè về.

"Nếu muốn chơi sen bền và nhàn thì các bạn có thể tham khảo dòng sen giống ngoại như super, juwaba, lucky pink, pink diamond, sen ngàn cánh,… Bạch liên tuy không bền như các giống sen trên nhưng bông to và hương thơm thì rất ấn tượng nên mình chọn cắm. Sen là giống thuỷ sinh, nếu không dưỡng cẩn thận, hoa sẽ không nở căng và bị mềm cánh sớm do thiếu nước. Muốn hoa nở đẹp và bền, cần cắm dưỡng vài giờ đồng hồ trong xô đầy nước sạch, sau khi đã tháo hoa khỏi lá bọc và cắt vát gốc bằng dao sắc. Khi cắm cần dùng bình to, đầy nước để hoa luôn tươi.

Nếu chăm hoa tốt thì hoa sẽ nở hai lần vào hai buổi sáng liên tiếp. Tính thêm một ngày cắm nụ nữa thì tổng thời gian chơi hoa được ba ngày. Có lần mình cũng cắm đài sen sau khi rụng cánh thêm 1-2 ngày nữa, rất thú vị", chị Phương cho biết.

Thế nhưng, vốn là người có niềm đam mê với các loài hoa nên chiếc sân thượng của gia đình nhà chị Ngọc Phương 4 mùa đều có hoa thơm đua sắc. Và đương nhiên, đây khôg phải lần đầu tiên chị làm điều này.

Chị Phương đã tự tay trang trí góc sân tại nhà bằng rất nhiều loài hoa khác nhau từ chính sự sáng tạo và khéo léo của mình.

"Trước đây mình đã cắm đầm sen nhưng là trong nhà, và đây là lần đầu tiên mình cắm đầm sen trên sân. Những năm trước, mình cũng từng tạo vườn hoa hồng và cúc hoạ mi ở chính mảnh sân này. Cắm hoa theo kiểu vườn thì chi phí cao hơn kiểu thông thường, đồng thời cũng cần nhiều thời gian để sáng tạo và thưởng lãm, nhưng mỗi lần cắm, mình đều thấy rất đặc biệt.

Nhiều người thoạt nhìn sẽ nghĩ là mình rảnh rỗi lắm hoặc rất lãng phí, nhưng thật ra chơi hoa 3 năm, mình mới cắm kiểu vườn/đầm khoảng 5- 6 lần, khi có cảm hứng, thời gian và sự quyết tâm.

Đó là những kỉ niệm đẹp của mình với hoa, làm nên một phần cuộc sống hạnh phúc của mình. Hi vọng rằng những hình ảnh về khu vườn trên cao của mình sẽ đem lại niềm vui và sự yêu đời cho mọi người, cũng như chính mình đã cảm nhận cuộc sống đẹp hơn từ khi chơi hoa", chị Phương chia sẻ.

Ảnh: NVCC