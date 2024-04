Đạt kỷ lục lợi nhuận, Masan Consumer (MCH) ‘chơi lớn’ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 100%, cao nhất 5 năm qua

Theo thông tin mới được công bố bổ sung từ tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông của CTCP Hàng Tiêu dùng Masan (Masan Cosumer, mã chứng khoán MCH), doanh nghiệp trình kế hoạch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 100% (1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Trước đó, vào tháng 7/2023, công ty đã tạm ứng 45% và sẽ chi trả 55% còn lại trong năm 2024.

Báo cáo phân tích mới đây của CTCK Vietcap lưu ý, mức chi trả cổ tức 10.000 đồng/cp cho năm 2023 của MCH cao hơn mức chi trả hàng năm là 4.500 đồng/cổ phiếu trong 5 năm qua (ngoại trừ năm 2022 không chia). Ngoài ra, lợi suất cổ tức (cổ tức bằng tiền/thị giá cổ phiếu) của MCH tương đương 7,2%, tương đối cao hơn so với các công ty F&B niêm yết trong nước như Sabeco (6,5%) và Vinamilk (6,0%) cho năm tài chính 2023.

Lợi suất cổ tức tính trên thị giá 140.000 đồng khi đóng cửa ngày 19/4 - tăng 57% so với đầu năm. Cổ phiếu MCH vẫn tăng 3 phiên giao dịch vừa qua, dù thị trường chung đã lao dốc 4 phiên liên tục.

Quyết định chia cổ tức 'khủng' diễn ra sau một năm kinh doanh khả quan của Masan Consumer. Công ty này ghi nhận sự tăng trưởng phi mã kể từ năm 2018 đến nay. Riêng năm 2023, công ty thiết lập mức lợi nhuận kỷ lục mới với mức lãi sau thuế 7.195 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2022. EPS năm 2023 đạt 9.888 đồng/cp, tăng mạnh so với EPS năm 2022 là 7.612 đồng/cp.







So với các doanh nghiệp niêm yết trong ngành F&B, Vietcap thống kê tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát tại MCH là 16%, vượt trội so với mức một chữ số của Sabeco và Vinamilk trong giai đoạn 2018-2023.

Trước đó, báo cáo của HSBC cũng đánh giá, Masan Consumer có tỷ suất lợi nhuận cao, tăng trưởng doanh thu ổn định và vượt xa đáng kể so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực FMCG và thực phẩm đóng gói trong khu vực. Theo tính toán của HSBC, tỷ suất sinh lời của MCH cao hơn 4-5% so với Vinamilk và Unilever Indonesia, vượt trội so với Nestle Malaysia và gấp đôi Universal Robina, Mayora Indah.

Hiện tại, Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (một công ty thành viên của Masan Group) đang sở hữu 93,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của MCH và Masan là công ty mẹ sở hữu gián tiếp 68,1% cổ phần của MCH.

Trong tài liệu ĐHCĐ, Công ty trình chấp thuận cho The Sherpa Company Limited (công ty con của Masan) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MCH mà không cần phải chào mua công khai.





Masan Consumer cũng trình cổ đông ĐHCĐ năm 2024 thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành lên sàn HOSE. Thời gian dự kiến niêm yết chưa được công ty công bố. Vietcap cho rằng sự kiện chuyển sàn niêm yết này có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu của MCH do trong những năm qua, sau khi các công ty niêm yết trên HOSE, thường sẽ có những sự kiện từ doanh nghiệp khiến giá cổ phiếu tăng cao.

Masan Consumerdự kiến phát hành ESOP với tỷ lệ tối đa 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025.