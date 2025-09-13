Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đặt mục tiêu 20 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia

13-09-2025 - 15:29 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với vị trí địa lý chiến lược, Tây Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa Việt Nam - Campuchia

Sáng 13-9, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tổ chức "Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia".

Đặt mục tiêu 20 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (giữa); Ngài Tith Rithipol, Phó Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia (bìa trái) và ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì hội nghị.

Sự kiện có khoảng 300 đại biểu tham dự, trong đó có các đại biểu của 8 tỉnh biên giới Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành 9 tỉnh biên giới Campuchia và các doanh nghiệp, cùng hiệp hội ngành hàng của 2 đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 10,1 tỉ USD (tăng 17,5%). Đến tháng 7 năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt 7 tỉ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia khoảng 3,2 tỉ USD (tăng 5,1%), nhập khẩu khoảng 3,8 tỉ USD (tăng 28,1%).

Tỉ trọng hàng công nghiệp - năng lượng chiếm ưu thế trong xuất khẩu của Việt Nam, hàng nông sản chiếm tỉ trọng lớn trong nhập khẩu từ Campuchia.

Đặt mục tiêu 20 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia- Ảnh 2.

Hội nghị quy tụ hơn 300 đại biểu

Để đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại biên giới, góp phần đạt kim ngạch thương mại song phương đến 20 tỉ USD vào năm 2030, bà Phan Thị Thắng nêu ra các giải pháp như gắn kết phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia với đầu tư đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, logistics, kho hàng hóa, chợ biên giới.

Liên kết liên ngành, liên vùng, qua biên giới: Quy hoạch giao thông - logistics - cửa khẩu - chợ biên giới giữa các tỉnh biên giới Việt Nam giáp Campuchia; các giải pháp tạo thuận lợi để phát triển thương mại song phương.

Việt Nam - Campuchia (xúc tiến thương mại, thông quan hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp); đẩy mạnh ứng dụng mô hình cửa khẩu thông minh nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Campuchia.

Tiềm năng kết nối doanh nghiệp và thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia.

Đặt mục tiêu 20 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia- Ảnh 3.

Đặt mục tiêu 20 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia- Ảnh 4.

Đại biểu tham quan các gian hàng

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung tập trung đánh giá kết quả hợp tác phát triển thương mại, hạ tầng thương mại biên giới từ năm 2020 đến nay; trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới hai nước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm tại khu gian hàng riêng; đồng thời ký kết biên bản hội nghị, thỏa thuận hợp tác giữa hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương hai bên (nếu có).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh với vị trí địa lý chiến lược, Tây Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa Việt Nam – Campuchia, mở ra triển vọng hình thành các trung tâm logistics hiện đại gắn với phát triển thương mại biên mậu.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

