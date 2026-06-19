Đặt mục tiêu lớn trong lĩnh vực bán dẫn, đây chính là lợi thế của Việt Nam để có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Chip bán dẫn (Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)

Ngày 19/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Quốc tế về Thiết kế, Sản xuất Vi mạch và Công nghệ Cảm biến (WEFAB 2026), do Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ trì tổ chức. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Tiếp nối thành công của các kỳ hội thảo được tổ chức từ năm 2018, WEFAB 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài trợ nghiên cứu hàng đầu.

Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề then chốt của ngành bán dẫn, đồng thời tìm kiếm giải pháp tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (Bộ Khoa học & Công nghệ) thông tin, trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, Việt Nam tập trung làm chủ nghiên cứu và sản xuất chip chuyên dụng, được sử dụng phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, an ninh quốc phòng, hay viễn thông.

Trong đó, nhân tài là ﻿một trong những trụ cột quan trọng nhất để phát triển lĩnh vực công nghệ này. Theo ông Tuấn, nhân lực là lợi thế cũng như là yếu tố để Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2024-2030, quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 50.000 kỹ sư. Giai đoạn 2030-2040, quy mô này sẽ đạt trên 100.000 người và trong giai đoạn 2040-2050, Việt Nam đặt mục tiêu quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn có cơ cấu, số lượng phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển.﻿

PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Việt Hùng)

Về phía cơ sở đào tạo, ﻿PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, trường xác định bán dẫn là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đất nước.

Cụ thể, trường đã chuẩn bị từ hạ tầng nghiên cứu, chương trình đào tạo chuyên sâu đến các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm. Đồng thời, đơn vị cũng xúc tiến xây dựng xây dựng Trung tâm thiết kế, chế tạo và kiểm thử vi mạch quốc gia cùng hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung tại Hòa Lạc.

Theo PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo 10.000 chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn đến năm 2030, góp phần hiện thực hóa chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn quốc gia.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, để xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn có năng lực cạnh tranh, bên cạnh phát triển nguồn nhân lực, cần hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

“Để xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn bền vững, cần hình thành cơ chế hợp tác không biên giới, nơi các bên cùng chia sẻ nguồn lực, hạ tầng nghiên cứu, kinh nghiệm đào tạo và cơ hội phát triển công nghệ. Sự liên kết đó sẽ tạo nền tảng để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”, ông Sơn nhấn mạnh.