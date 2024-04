Đất nền bất ngờ được quan tâm mạnh nhất tại Bình Dương lúc này

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Bình Dương trong tháng 3/2024 ghi nhận tăng hơn 83%, lượng sản phẩm rao bán cũng tăng 96% so với tháng 2. Trong đó, phân khúc ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh nhất là đất nền với lượt tìm mua cao gấp 114% so với tháng trước. Kế tiếp là đất nền dự án tăng trưởng lượt tìm mua 113% so với tháng trước. Nhà riêng, nhà phố Bình Dương xếp tiếp theo với lượt tìm mua tăng 75%, căn hộ chung cư cũng ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng 72% trong tháng vừa qua.



Trong tháng 3 vừa qua, Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một tiếp tục là 3 thị trường ghi nhận nhu cầu tìm kiếm bất động sản nhiều nhất Bình Dương. Theo đó, lượt tìm mua nhà đất Dĩ An tăng 74%, Thuận An tăng 74% và Thủ Dầu Một tăng 73%.



Tuy nhiên tốc độ phục hồi giao dịch nhà đất Bình Dương ở thị trường bán lại tăng mạnh nhất ở Tân Uyên, Bàu Bàng và Bến Cát, mức tăng trưởng ghi nhận trong tháng 3 lần lượt là 105%, 127% và 113%.

Về nguồn cung, trong tháng 3 thị trường nhà đất Bình Dương tiếp tục thiếu hụt nguồn hàng rao bán với sản phẩm căn hộ chung cư. Theo đó, lượng tin đăng chung cư Bình Dương tăng 68% trong tháng qua nhưng vẫn thấp hơn nhiều nếu so sánh với mức tăng trung bình 117-158% của đất nền, nhà riêng và biệt thự liền kề.

Những năm gần đây, Bình Dương chứng kiến sự đổ bộ của hàng triệu lao động nước ngoài và tỉnh khác đến sinh sống và làm việc. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã thu hút 64.975 doanh nghiệp trong nước (tổng vốn đầu tư 706.000 tỷ đồng) và 4.211 dự án FDI (tổng vốn đầu tư 40,3 tỷ USD) từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài chỉ sau TP.HCM.

Theo kế hoạch năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu thu hút khoảng 130-140 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, với tổng số vốn đầu tư nước ngoài khoảng 1,2-1,3 tỷ USD; thu hút 1.100-1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; vốn đầu tư xây dựng đạt 5.700 tỷ đồng; cho thuê và cho thuê lại đất 100-150ha; thu hút 15.000 lao động; tổng doanh thu 35-40 tỷ USD.

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung tham mưu xúc tiến việc thành lập và phát triển thêm khoảng 10 khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2023-2030, đặc biệt là đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch.

Như vậy, các chính sách thu hút nhân lực hấp dẫn và sự “đổ bộ” không ngừng của làn sóng FDI vào các khu công nghiệp đã và đang kéo theo nguồn lao động lớn về sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Dự báo thị trường nhà đất Bình Dương sẽ còn tiếp tục sôi động thời gian tới.