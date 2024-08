Đất nền phân lô phía Nam có “đổi chiều” vào cuối năm, đây là dự báo bất ngờ của chuyên gia trong ngành

Đó là chia sẻ của ông Trần Khánh Quang, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Theo ông Quang, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận những tín hiệu hồi phục đáng kể so với giai đoạn 2022 - 2023 nhưng không đồng đều các phân khúc. Phần lớn giao dịch tập trung ở những dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường,…

Thị trường bất động sản nói chung, đất nền nói riêng có cú hích nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng tâm lý kỳ vọng khi có luật mới siết lại hoạt động phân lô bán nền. Tuy nhiên, để thị trường đất nền phục hồi thì cần ít nhất 6-12 tháng nữa. Như vậy, từ sau 1/8/2024 đến hết quý 2/2025, thị trường đất nền sẽ không có nhiều biến động, giá cơ bản đi ngang.

“Phải đến quý 3/2025, có thể giá đất nền mới tăng, thanh khoản phân khúc này mới tốt hơn. Dẫu vậy, thị trường đất nền sẽ chỉ khởi sắc ở những khu vực gần trung tâm các đô thị hoặc vùng ven các đô thị. Còn những đất nền có vị trí vùng sâu, vùng xa sẽ khó hồi phục hay tạo sốt như những năm trước đây”, ông Quang cho hay.

Ông Quang cũng lưu ý nhà đầu tư tránh gom đất nền chờ tăng giá khi dự kiến nguồn cung khan hiếm. Lý do là đất nền khó tăng giá vì tính thanh khoản đang ở mức thấp, tồn kho đất nền ở nhiều tỉnh thành còn rất lớn.

Vừa qua, theo thông tin báo cáo từ Bộ xây dựng, lượng giao dịch đất nền thành công tăng mạnh trong quý 2/2024. Tổng hợp số liệu từ 60/63 Sở Xây dựng các địa phương cho thấy giao dịch đất nền vẫn có số lượng cao nhất so với căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ.

Cụ thể, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ trong quý 2/2024 có gần 25.900 giao dịch thành công, có xu hướng giảm so với quý 1/2024. Mức độ giảm là 28%. Ngược lại, lượng giao dịch đất nền từ quý 2 lại có xu hướng tăng, với gần 125.000 giao dịch thành công, tăng 28% so với quý 1/2024 và tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm 2023.

Lo ngại nguồn cung đất nền khan hiếm khi Luật kinh doanh bất động sản mới quản chặt việc phân lô bán nền, nhiều nhà đầu tư đã quyết định đi gom khiến lượng giao dịch thành công tăng lên.

Tuy nhiên, khi thắc mắc, liệu có cơn sốt đất nền phía nam có xảy ra vào cuối năm nay hay không, hầu hết các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, thị trường đất nền sẽ khó có hiện tượng tăng giá hoặc sốt nóng đột biến trong ngắn hạn về nguồn cung lẫn sức cầu thị trường. Có một số lý do như:

Bất động sản vẫn bị ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô, khủng hoảng địa chính trị trên toàn cầu.

Tiếp đến, thị trường vẫn tiếp diễn có sự giằng co giữa hai thái cực, một bộ phận nhà đầu tư đã vay mua bất động sản đang cố gắng “gồng” lãi ngân hàng và hiện hết tiền mua. Nhóm thứ hai, nhóm nhà đầu t chấp nhận gửi tiết kiệm với mức lãi suất thấp thay vì đầu tư mua bất động sản.

Ngoài ra, các bộ luật mới được ban hành, có hiệu lực sớm từ 1/8 nhưng vẫn cần thời gian cho các Thông tư, Nghị định hướng dẫn triển khai được ban hành và áp dụng.

Việc các bộ luật được đưa vào triển khai có hiệu lực sớm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của thị trường thông qua việc giải quyết những vướng mắc, tồn đọng hiện hữu. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết thông qua công tác soạn thảo cũng như ban hành các văn bản hướng dẫn luật.