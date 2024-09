Đất nền phía Nam “bất động” chờ hồ sơ thuế

Theo chia sẻ của các môi giới đất nền, hiện giao dịch “khựng lại” do các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, sang nhượng, cấp chứng nhận đất của người dân vẫn tắc ở khâu tính thuế. Một số khách hàng muốn “chốt” giao dịch nhưng lại “ngại” chờ đợi.

Cùng với đó, nhiều người mua bán nhà đất tại Tp.HCM đang phải đối mặt với tình trạng chậm trễ trong việc đóng thuế thu nhập cá nhân để hoàn tất thủ tục sang tên, đổi chủ.

Cục Thuế Tp.HCM cho biết, từ ngày 1/8 đến 27/8 nơi này đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ. Trong đó có 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ…).

Nhiều hồ sơ đất đai tại Tp.HCM đang bị tắc. Ảnh: HV

Theo đó, đối với các hồ sơ thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản, mà các bên chuyển nhượng ghi giá trên hợp đồng chuyển nhượng bằng hoặc cao hơn giá nhà, đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết tính thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản.

Còn trường hợp cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá nhà, đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì cơ quan thuế yêu cầu các bên kê khai lại giá chuyển nhượng và xem xét giải quyết tính thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản như đã thực hiện trong các năm qua.

Mới đây, các ban ngành Tp.HCM cũng kiến nghị Tp.HCM phải nỗ lực sớm ban hành “bảng giá đất điều chỉnh” trong 1 hoặc 2 tuần tới để vừa giải quyết 8.808 hồ sơ tồn đọng tại cơ quan thuế, vừa để áp dụng bảng giá đất điều chỉnh cho 11 trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Trước đó, Cục Thuế Tp.HCM đã nhiều lần kiến nghị UBND Tp.HCM sớm ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất và có hướng dẫn cụ thể để cơ quan thuế thực hiện. Tuy nhiên, mọi việc dường như vẫn chưa có lối ra.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Bất động sản Việt An Hòa, cho rằng để giải tỏa ách tắc liên quan chính sách thuế chuyển nhượng, thuế chuyển mục đích sử dụng… bất động sản, cơ quan thuế áp dụng bảng giá cũ đến ngày 31/12/2024 để xử lý rốt ráo hồ sơ cho người dân. Sau đó, khi Tp.HCM có bảng giá đất mới sẽ áp dụng theo bảng giá mới. Như vậy, sẽ không sai và không ảnh hưởng đến quyền lợi của dân.

Ngày 10/9, tại cuộc họp gỡ vướng cho Tp.HCM liên quan đến áp dụng bảng giá đất mới, Bộ TN-MT nhất trí phải điều chỉnh bảng giá đất của Tp.HCM.

Hiện nay, dự thảo điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn đang được UBND TP phối hợp với HĐND TP tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của các đại biểu HĐND TP; đối thoại, lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng đất. Hội nghị phản biện xã hội do Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng được tổ chức theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh bảng giá đất của Tp.HCM; cho rằng Luật Đất đai 2024 đã quy định rất rõ thẩm quyền điều chỉnh là của UBND TP. Các ý kiến cũng nêu cụ thể các kiến nghị nhằm giải quyết thủ tục hành chính về nghĩa vụ tài chính trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/8/2024.

Theo Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Dương Ngọc Hải, thành phố đánh giá việc điều chỉnh bảng giá đất là vấn đề lớn, quan trọng; phạm vi đối tượng chịu tác động lớn, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình thực hiện, Tp.HCM rất thận trọng, đánh giá rất kỹ tác động, thực hiện đầy đủ trình tự quy định, đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đã có kết luận, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan.

Ghi nhận ý kiến của lãnh đạo Tp.HCM và đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân cho biết, sẽ chỉ đạo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất tổng hợp tiếp thu, hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề nghị UBND Tp.HCM bám sát kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM, đồng thời tuân thủ quy định tại Nghị định 71/2024 của Chính phủ về giá đất, căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, đảm bảo hài hòa lợi ích, không làm ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp.