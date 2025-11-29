Đất nền vùng ven: Tín hiệu phục hồi, cơ hội bứt phá đầu 2026

Toàn cảnh thị trường Bất động sản đất nền cuối năm 2025

Nhiều chuyên gia đánh giá, nửa cuối 2025 thị trường bất động sản vẫn duy trì đà tăng trưởng bền vững ở những khu vực có tiềm năng phát triển, pháp lý rõ ràng và nhu cầu thực tế cao. Khác với giai đoạn 2021 - 2022, các nhà đầu tư không còn mặn mà với kiểu lướt sóng ngắn hạn mà dần rời khỏi các đô thị lớn để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các vùng ven thành phố hay các tỉnh thành lân cận với mức giá phù hợp hơn trên cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Theo số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý IV/2025 lượng tìm kiếm đất nền đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng mạnh ở những nơi có khả năng khai thác thực tế như Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Nai,....Đơn cử, chỉ sau 1 năm, giá đất nền tại vùng ven Đà Nẵng đã tăng từ 20-30%. Giá nhà đất tại khu vực phía Tây Thanh Hóa cũng tăng trên 30%. Xu hướng cho thấy phân khúc đất nền giá rẻ đang "ấm dần" và niềm tin của nhà đầu tư đã phục hồi trở lại.

Xu hướng đầu tư đất nền giai đoạn cuối 2025 đầu 2026

Theo chia sẻ của nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2025-2026 đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Nhiệt thị trường đang tỏa dần và đều giữa các khu vực, trong đó thanh khoản tốt hơn tại các khu vực có nguồn cung dồi dào và đa dạng. Trên cả phương diện đầu tư và ở thực, lực cầu trên thị trường tiếp tục tăng và có xu hướng dịch chuyển sang vùng ven, nhất là tại các tỉnh thành cấp 2, cấp 3- nơi có nhiều dư địa tăng giá và có hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng phát triển.

Một vị chuyên gia của VARS cho biết, đất nền đã tách thửa, có pháp lý minh bạch và tiềm năng cao vẫn là một trong những phân khúc dẫn dắt thị trường và được nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền trong giai đoạn này và đầu năm 2026.

Lý do khiến đất nền vùng ven tăng nhiệt

Trong bối cảnh giá nhà đất tại các đô thị lớn tăng cao và quỹ đất ngày càng khan hiếm, đất nền vùng ven nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Nhiều tổ chức nghiên cứu nhận định, dòng tiền đang đổ mạnh về thị trường này nhờ các yếu tố tác động tích cực:

Thứ nhất, mặt bằng lãi suất và chính sách tín dụng được nới lỏng giúp người dân cũng như nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận vốn vay để thực hiện các giao dịch, từ đó góp phần phục hồi thị trường bất động sản.

Thứ hai, tiến độ đầu tư công và hạ tầng giao thông được đẩy mạnh với nhiều dự án cao tốc, vành đai, đường tránh,... kết nối liên vùng, liên tỉnh được triển khai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các khu vực ngoại thành vào trung tâm. Sự thuận tiện này là "bệ đỡ" cho sức hút và tiềm năng gia tăng giá trị của đất nền vùng ven.

Thứ ba là xu hướng mở rộng các khu công nghiệp và dịch vụ tại các tỉnh, thành tiếp giáp đô thị trung tâm, thu hút nhiều chuyên gia và người lao động về sinh sống lâu dài. Kéo theo đó là nhu cầu nhà ở, đất nền cũng tăng theo, mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Thứ tư phải kể đến tâm lý tích trữ tài sản thực trong bối cảnh lạm phát và những bất ổn về kinh tế, chính trị đang diễn ra trên toàn cầu. Đất nền vùng ven có quỹ đất rộng, biên độ giá thấp. Điều này tạo nên sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư có nguồn vốn không quá lớn và muốn kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài.

Có nhiều yếu tố tích cực giúp đất nền vùng ven tăng giá trị

Đánh giá triển vọng đất nền vùng ven

Theo Batdongsan.vn, thị trường đất nền cuối năm 2025 phác họa bức tranh với sự phân hóa rõ rệt. Trong khi mức độ quan tâm tới đất nền tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TPHCM có dấu hiệu chững lại thì các khu vực lân cận như Hưng Yên, Hòa Bình, Tây Thanh Hóa, Quảng Nam cũ,....lại trở thành tâm điểm với mức độ quan tâm từ 13 - 80%.

Nhìn một cách tổng quan có thể thấy, đất nền vùng ven đang được hưởng lợi từ nhiều yếu tố tích cực như giá còn "mềm", quỹ đất còn dư địa, hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh. Với mức vốn đầu tư thấp và biên độ tăng trưởng dài hạn, phân khúc đất nền giá rẻ rất thích hợp với các nhà đầu tư tầm trung - dài hạn, nhất là ở các khu vực có định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch mạnh như Tây Thanh Hóa.

Đất nền vùng ven có nhiều triển vọng phát triển trong năm 2025-2026

Từ những tín hiệu tích cực nửa cuối 2025, dễ thấy thị trường đất nền vùng ven đang bước vào chu kỳ phục hồi bền vững. Nhiều chuyên gia dự báo phân khúc này sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong đầu năm 2026. Đây là thời điểm quan trọng để nhà đầu tư nhạy bén nắm bắt cơ hội trước khi mặt bằng giá bước sang chu kỳ tăng mới.