Theo Cổng TTĐT Chính phủ, bà Lê Phùng Tường Vy hỏi: Sổ đỏ của nhà bố chồng tôi ghi “hộ ông…”. Trong đó có 400 m2 đất ở lâu dài và 272 m2 đất vườn, thời hạn sử dụng tháng 7/2019. Đất được giao tại vùng kinh tế mới. Tôi xin hỏi, phần đất 272 m2 đã hết hạn, tôi cần làm thủ tục gia hạn sử dụng đất hay thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết thời hạn sử dụng đất? Và đất ghi “hộ ông…” thì tôi cần đem theo giấy tờ gì xuống Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục?

Ảnh minh họa: Hiếu Anh/Lao động

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề trên như sau:

Theo điểm a khoản 1 Điều 172 Luật Đất đai năm 2024 thì thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định tại Điều 176 của Luật Đất đai 2024 là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất, thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không phải làm thủ tục gia hạn.

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai quy định:

"1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất".

Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định:

"1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện các trường hợp quy định tại Điều 14 của Nghị định này chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2026, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định; trong đó quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong các bước thực hiện trình tự, thủ tục, thời gian tối đa thực hiện trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ phải nộp, trong đó có giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có), các mẫu thực hiện thủ tục phải quy định các thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong thời gian chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai quy định tại khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành hoặc quyết định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai đối với từng trường hợp cụ thể".

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, kể từ ngày Nghị định số 49/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất,… đã được giao cho UBND cấp tỉnh và cho phép phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà Lê Phùng Tường Vy liên hệ với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.